Tamil Nadu Class 10 Result 2026 Out: तमिलनाडु बोर्ड 10वीं का परिणाम घोषित, 94.31% छात्र हुए पास, tnresults.nic.in पर ऐसे करें चेक

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Tamil Nadu Class 10 Result 2026 Out: तमिलनाडु सरकारी परीक्षा निदेशालय (DGE) ने बुधवार, 20 मई 2026 को सुबह 9:30 बजे कक्षा 10वीं सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) बोर्ड परीक्षा के परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. इस साल राज्य भर में आयोजित हुई बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 8.7 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 94.31 प्रतिशत छात्रों ने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की है. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री थिरु राजमोहन ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन प्रदर्शन आंकड़ों की घोषणा की और पुष्टि की कि छात्रों की डिजिटल मार्कशीट अब विभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हो चुकी है.

tnresults.nic.in पर चेक करें परिणाम

रिजल्ट घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइटों पर बढ़ने वाले भारी ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए निदेशालय ने कई सर्वरों पर स्कोरकार्ड डेटा होस्ट किया है. छात्र अपनी अनंतिम (Provisional) मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए प्राथमिक पोर्टल tnresults.nic.in या dge.tn.gov.in पर जा सकते हैं.

इसके अलावा, केंद्र सरकार के एकीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म्स पर भी परिणाम उपलब्ध कराए गए हैं. छात्र DigiLocker (digilocker.gov.in) पोर्टल या फिर अपने स्मार्टफोन में UMANG मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भी अपनी सत्यापित मार्कशीट सुरक्षित रूप से निकाल सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट (tnresults.nic.in) पर रिजल्ट चेक करने का तरीका

जो छात्र राज्य परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम देखना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.

1.वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले तमिलनाडु परीक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल tnresults.nic.in को ओपन करें. 2.लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर एक्टिव दिख रहे "TN SSLC Result 2026" वाले हाइपरलिंक को चुनें. 3.विवरण दर्ज करें: इसके बाद खुले नए पेज पर छात्र अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और आधिकारिक जन्मतिथि (Date of Birth) सावधानीपूर्वक भरें. 4.सबमिट और डाउनलोड करें: डिटेल्स भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें, जिससे आपका अनंतिम स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. छात्र इसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें.

डिजिलॉकर (DigiLocker) के जरिए ऐसे प्राप्त करें अपनी डिजिटल मार्कशीट

शैक्षणिक रूप से सत्यापित और कानूनी रूप से मान्य डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखने के लिए उम्मीदवार राष्ट्रीय लॉकर प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं.

अपने वेब ब्राउज़र में digilocker.gov.in खोलें या मोबाइल में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करें.

अपने पंजीकृत (Registered) मोबाइल नंबर या आधार कार्ड से लिंक खाते का उपयोग करके लॉगिन करें.

सर्च बार में जाएं और "Tamil Nadu Class 10 Result 2026" लिखकर खोजें.

दिए गए कॉलम में अपना रोल नंबर और आवश्यक शैक्षणिक क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

विवरण मैच होते ही आपकी वैध डिजिटल मार्कशीट डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी.

जिन छात्रों का डिजिलॉकर पर पहले से अकाउंट नहीं है, वे पोर्टल पर जाकर तुरंत नया प्रोफाइल बना सकते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए आपके एक्टिव मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, जिस पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) सत्यापन के बाद परमानेंट लॉगिन क्रेडेंशियल्स तैयार हो जाते हैं.