कर्नाटक SSLC कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज दोपहर 12 बजे होगा जारी; kseab.karnataka.gov.in पर ऐसे करें चेक

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

बेंगलुरु: कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (Karnataka School Examination and Assessment Board) (KSEAB) आज, 23 अप्रैल को दोपहर 12:00 बजे सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (Secondary School Leaving Certificate) (SSLC) या कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम (Class 10 Examination Results) घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस साल मार्च और अप्रैल में आयोजित परीक्षाओं में शामिल हुए लगभग 8.6 लाख छात्र अपना स्कोर ऑनलाइन देख सकेंगे. बोर्ड की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, दोपहर 12 बजे डिजिटल लिंक सक्रिय कर दिए जाएंगे, जिससे छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. यह भी पढ़ें: ICSE, ISC Result 2026 Expected Date: आईसीएसई और आईएससी के नतीजे जल्द जारी होने की उम्मीद, ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइटें

भारी ट्रैफिक को देखते हुए बोर्ड ने परिणाम देखने के लिए तीन आधिकारिक वेबसाइटें निर्दिष्ट की हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और जन्म तिथि तैयार रखें. परिणाम निम्नलिखित पोर्टल पर उपलब्ध होंगे:

nic.in

karnataka.gov.in

karnataka.gov.in

वेबसाइट के अलावा, छात्र 'KarnatakaOne' मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या होने पर बोर्ड के शॉर्टकोड पर 'KAR10 <रोल नंबर>' लिखकर एसएमएस (SMS) भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है.

डिजीलॉकर (DigiLocker) से डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट

राष्ट्रीय डिजिटलीकरण प्रयासों के तहत, KSEAB ने डिजीलॉकर के साथ एकीकरण किया है. यहाँ से डाउनलोड किए गए डिजिटल प्रमाण पत्र कॉलेज प्रवेश के लिए कानूनी रूप से मान्य होंगे. इसे डाउनलोड करने के लिए:

परीक्षा रुझान और पिछला प्रदर्शन

इस शैक्षणिक वर्ष में लगभग 9 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से करीब 8.6 लाख छात्र 2,800 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हुए. पिछले साल का कुल पास प्रतिशत 66.14% रहा था. इस बार परिणामों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने एक विकेंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली का उपयोग किया है ताकि सटीकता और गति सुनिश्चित की जा सके.

छात्रों के लिए आगे की राह: पुनर्मूल्यांकन और सप्लीमेंट्री

परिणाम घोषित होने के बाद, KSEAB अगले 48 घंटों के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) और फोटोकॉपी के लिए कार्यक्रम जारी करेगा. जो छात्र न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे जून 2026 के अंत में होने वाली पूरक परीक्षा (Exam 2) में शामिल हो सकेंगे, ताकि वे इसी शैक्षणिक सत्र में आगे प्रवेश ले सकें.