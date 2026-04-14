ICSE, ISC Result 2026 Expected Date: आईसीएसई और आईएससी के नतीजे जल्द जारी होने की उम्मीद, ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड

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ICSE, ISC Result 2026 Expected Date: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा आयोजित ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन परीक्षाओं के नतीजे अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह या मई 2026 के शुरुआती दिनों में जारी किए जाने की प्रबल संभावना है.

CISCE पिछले कुछ वर्षों के रुझानों को देखते हुए परीक्षा संपन्न होने के कुछ हफ्तों के भीतर परिणाम घोषित करता है. आधिकारिक घोषणा के बाद, छात्र अपने परिणाम काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइटों-cisce.org या results.cisce.org-पर जाकर देख सकेंगे. यह भी पढ़े: MPBSE Class 10, 12 Result 2026 Date and Time: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे कल हो सकते हैं जारी, mpbse.nic.in पर ऐसे करें परिणाम चेक

परीक्षा उत्तीर्ण करने के मानक (Passing Criteria)

छात्रों को यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है.

ICSE (कक्षा 10): छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं.

ISC (कक्षा 12): ISC परीक्षाओं के लिए, छात्रों को प्रत्येक विषय (सिद्धांत और व्यावहारिक मिलाकर) में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है,

ऑनलाइन परिणाम देखने की प्रक्रिया

जब परिणाम घोषित कर दिए जाएं, तो छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं,

होमपेज पर उपलब्ध ICSE Result 2026 या ISC Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

अपना Course Code, UID, Index Number और स्क्रीन पर दिख रहा Captcha Code सावधानीपूर्वक दर्ज करें,

सभी विवरण दर्ज करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें,

आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें या इसे सेव कर लें.

DigiLocker के माध्यम से परिणाम प्राप्त करना

छात्र अपने डिजिटल मार्क्सशीट और सर्टिफिकेट्स को DigiLocker ऐप के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपने आधार कार्ड या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, 'Education' सेक्शन में जाकर 'CISCE' का चयन करें और अपने विवरण दर्ज करके डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और अपने स्कूलों के संपर्क में रहें,