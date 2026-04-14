MPBSE Class 10, 12 Result 2026 Date and Time: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे कल हो सकते हैं जारी, mpbse.nic.in पर ऐसे करें परिणाम चेक

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MPBSE Class 10, 12 Result 2026 Date and Time: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड के अनुसार, परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे. इस वर्ष इन परीक्षाओं में लगभग 18 लाख छात्र शामिल हुए थे, जो अब अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.परिणाम जारी होने के बाद, छात्र आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

रिजल्ट कैसे चेक करें

छात्रों को अपना परिणाम देखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in , mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर "MPBSE Class 10 Result 2026" या "MPBSE Class 12 Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल नंबर और आवेदन संख्या (Application Number) दर्ज करें।

'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

छात्र भविष्य के उपयोग के लिए अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश और पासिंग क्राइटेरिया

परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है (इस वर्ष पासिंग मार्क्स में संशोधन किया गया है)। ध्यान रहे कि ऑनलाइन जारी होने वाली मार्कशीट प्रोविजनल (अस्थायी) होगी; मूल मार्कशीट (ओरिजिनल मार्कशीट) छात्र बाद में अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त कर सकेंगे।

परीक्षा डिटेल्स

इस वर्ष एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 2 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद, बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा किया है और अब परिणाम घोषित करने के लिए तैयार है।

परिणाम की घोषणा के साथ ही बोर्ड द्वारा टॉपर्स की सूची और जिला-वार प्रदर्शन के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। जो छात्र किसी विषय में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, उनके लिए बोर्ड ने पहले ही 'सेकंड एग्जाम' (कंपार्टमेंट) का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो मई 2026 में आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को अपना शैक्षणिक वर्ष खराब किए बिना सुधार का अवसर मिलेगा.