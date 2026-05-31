Mehrauli Building Collapse: दिल्ली के महरौली में बड़ा हादसा, इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत, 10 जख्मी और 3 की हालत गंभीर; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Mehrauli Building Collapse: दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक इमारत अचानक भरभराकर ढह गई. इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए एम्स (AIIMS) ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, लाए गए मरीजों में से दो लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं तीन लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है.

एम्स ट्रॉमा सेंटर में घायलों का इलाज जारी

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंचीं. मलबे से निकाले गए सभी 10 घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि मलबे में दबने के कारण दो लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी. गंभीर रूप से घायल तीन मरीजों का विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है, जबकि बाकी बचे पांच घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.  यह भी पढ़े: Prayagraj Building Collapse: प्रयागराज में इमारत गिरने से 4 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख; मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये मुआवजा

महरौली में बड़ा हादसा

सामने आया हादसे का वीडियो,

घटनास्थल से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इमारत के गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार और चीख-पुकार मचती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में स्थानीय लोग और बचाव कर्मी मलबे को हटाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं और मलबे को पूरी तरह हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

जांच के घेरे में इमारत की स्थिति

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इमारत के ढहने की मुख्य वजह क्या थी. क्या यह इमारत काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, या फिर यहां किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य चल रहा था, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने आसपास की अन्य इमारतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतनी शुरू कर दी है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो.