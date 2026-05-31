PM Kisan 23rd Installment Date: पीएम किसान योजना की कब आएगी 2,000 रुपये की 23वीं किस्त? जानिए संभावित तारीख और जरूरी शर्तें

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PM Kisan 23rd Installment Date: देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह अगली किस्त जून से जुलाई 2026 के बीच किसानों के खातों में हस्तांतरित होने की उम्मीद है. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक भुगतान जारी करने की किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन योजना के नियमित चार महीने के चक्र को देखते हुए जुलाई के पहले पखवाड़े को सबसे संभावित समय माना जा रहा है.

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से योजना की 22वीं किस्त जारी की थी. उस दौरान सरकार ने देश के लगभग 9.32 करोड़ पात्र किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपये की राशि सीधे भेजी थी.

कैसे काम करती है पीएम किसान योजना?

पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा की जाती है. वार्षिक रूप से यह योजना तीन अवधियों - अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च के चक्र में काम करती है.

इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा अंतरिम बजट 2019 में की गई थी और इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था. आज यह दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (Direct Cash Transfer) कार्यक्रमों में से एक बन चुकी है.

महिला लाभार्थियों की संख्या

अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत सफलता पूर्वक 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. सरकार अब तक 4.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेज चुकी है. इस योजना में लैंगिक समावेशन पर भी विशेष जोर दिया गया है. अब तक 2.17 करोड़ से अधिक महिला किसानों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया जा चुका है, जिन्हें सामूहिक रूप से 1.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मिली है.

कब तक आ सकती है 23वीं किस्त?

योजना के पिछले रिकॉर्ड और चार महीने के अंतराल के नियम के आधार पर, 21वीं किस्त नवंबर 2025 में और 22वीं किस्त मार्च 2026 में आई थी. इसी क्रम को देखते हुए विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि 23वीं किस्त 15 जून से 15 जुलाई 2026 के बीच जारी की जा सकती है.

आमतौर पर सरकार राशि जारी करने की निर्धारित तारीख से एक या दो सप्ताह पहले आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर इसकी जानकारी साझा करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रायः किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या विशेष समारोह के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर यह किस्त जारी करते हैं.

भुगतान में रुकावट से बचने के लिए तुरंत करें ये काम

टैक्स और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने दस्तावेजों को समय रहते दुरुस्त कर लें ताकि राशि मिलने में कोई देरी न हो. इस योजना का लाभ उठाने के लिए 'ई-केवाईसी' (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है. यदि किसी लाभार्थी का ई-केवाईसी लंबित है, तो सरकार द्वारा फंड जारी किए जाने के बाद भी उनके खाते में 2,000 रुपये की राशि क्रेडिट नहीं होगी.

इसके अलावा, किसानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक हो और भूमि आलेख (Land Records) पीएम-किसान पोर्टल पर पूरी तरह अपडेटेड हों. जिन किसानों को किसी कारणवश 22वीं किस्त नहीं मिल सकी है, वे अपने जिले के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

पोर्टल पर ऐसे चेक करें अपना पेमेंट स्टेटस

किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपनी किस्त का स्टेटस खुद देख सकते हैं. पोर्टल पर मौजूद 'बेनिफिशियरी लिस्ट' (Beneficiary List) सेक्शन में जाकर अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव के विवरण का चयन करके 'गेट रिपोर्ट' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद भुगतान का पूरा इतिहास और लंबित किस्तों की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी. किसी भी प्रकार की सहायता या शिकायत के लिए सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 155261 और 1800115526 पर भी संपर्क किया जा सकता है.