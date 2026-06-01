Bank Holiday June 2026: जून महीने में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, शाखा जाने से पहले नोट कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday June 2026: आज से जून महीने की शुरुआत हो गई है. हालांकि आजकल डिजिटल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे ही ज्यादातर वित्तीय काम निपटाए जा सकते हैं, लेकिन लोन, नए खाते, या ड्राफ्ट जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ग्राहकों को बैंक शाखा जाना ही पड़ता है. जून 2026 में रविवार, दूसरे व चौथे शनिवार और स्थानीय त्योहारों को मिलाकर देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, इनमें से कई छुट्टियां क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी होंगी.

जून 2026 में पड़ने वाले रविवार और शनिवार की छुट्टियां

देशभर के सभी निजी और सरकारी बैंक प्रत्येक रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को अनिवार्य रूप से बंद रहते हैं. जून महीने में साप्ताहिक अवकाशों की सूची इस प्रकार है:

7 जून 2026: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

13 जून 2026: दूसरा शनिवार (देशभर में बैंक बंद)

14 जून 2026: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

21 जून 2026: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

27 जून 2026: चौथा शनिवार (देशभर में बैंक बंद)

28 जून 2026: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

त्योहारों और विशेष दिवसों के कारण क्षेत्रीय अवकाश

साप्ताहिक अवकाशों के अलावा जून में कई धार्मिक त्योहार और विशेष दिवस पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से विशिष्ट राज्यों या शहरों में बैंक बंद रहेंगे:

15 जून 2026 (वाईएमए दिवस / राजा संक्रांति): इस दिन ओडिशा और मिजोरम में त्योहार के चलते भुवनेश्वर और आइजोल सर्किलों में बैंक बंद रहेंगे.

25 और 26 जून 2026 (मोहर्रम): मोहर्रम के अवसर पर देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. विशेष रूप से 26 जून को मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, बेलापूर, पटना, नागपूर, रायपुर, रांची, जम्मू और श्रीनगर सहित प्रमुख शहरों में अवकाश रहेगा.

29 जून 2026 (संत गुरु कबीर जयंती): गुरु कबीर जयंती के अवसर पर संबंधित राज्यों में बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है.

30 जून 2026 (रमणा दिन): इस विशेष दिवस के अवसर पर चिन्हित क्षेत्रीय सर्किलों में बैंकों का कामकाज बंद रहेगा.

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम (ATM) सेवाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी. ग्राहक बिना किसी बाधा के पैसों का लेनदेन, बिल भुगतान और अन्य डिजिटल कार्य घर बैठे आसानी से कर सकेंगे.