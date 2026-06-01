Southwest Monsoon 2026: केरल के तट पर पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून, मौसम विभाग ने 7 जिलों में जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'; मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

तिरुवनंतपुरम, 1 जून: देश भर में करोड़ों लोगों द्वारा बेसब्री से इंतजार किए जा रहे दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) ने आखिरकार भारत के मुख्य भूभाग की दहलीज पर दस्तक दे दी है. सोमवार, 1 जून को मौसम विज्ञान एजेंसियों (Meteorological Agencies) ने संकेत दिया कि मानसून (Monsoon) अब केरल (Kerala) के तटीय क्षेत्र के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है. यह विकास झुलसाने वाली गर्मी से राहत की उम्मीद तो लेकर आया ही है, साथ ही अपने साथ आगामी दिनों में मूसलाधार बारिश (Torrential Rain) की चेतावनी भी लाया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने पूर्वानुमान जताया है कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो चुकी हैं, जिससे पूरे राज्य में मानसूनी गतिविधियों और बारिश में व्यापक तेजी आएगी. यह भी पढ़ें: Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 जून तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मानसून के आगमन पर पूरे देश की नजर; 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

केरल में मानसून का आगमन राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि आगामी महीनों में देश के बाकी हिस्सों में मानसूनी हवाएं कब और किस गति से आगे बढ़ेंगी। इस सप्ताह होने वाली संभावित अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए आईएमडी ने केरल के सात जिलों में अलग-अलग दिनों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी किया है।

आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं, पठानमथिट्टा और कोझिकोड जिलों में गुरुवार के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को अत्यधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

बाढ़ और भूस्खलन का खतरा; मछुआरों के लिए विशेष एडवाइजरी

मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के कुछ अलग-अलग स्थानों पर बेहद कम समय में 11 से 20 सेंटीमीटर तक मूसलाधार बारिश हो सकती है. इतनी तीव्र बारिश से शहरी केंद्रों में अचानक बाढ़ (Flash Floods) आने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन (Landslides) होने का गंभीर खतरा बढ़ जाता है. स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने अपनी निगरानी और तैयारियों को मजबूत कर दिया है.

इसके अलावा, राज्य के कई अन्य जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया है. मानसून के करीब आने के कारण केरल के पूरे तटीय क्षेत्र में समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाएं चलने की आशंका है. प्राधिकारियों ने मछुआरों को सख्त हिदायत दी है कि जब तक मौसमी परिस्थितियों में सुधार नहीं होता, वे समुद्र में बिल्कुल न जाएं. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, June 1, 2026: भारत में मौसम का मिलाजुला रुख, मुंबई में मानसून की आहट, दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट; जानें अन्य राज्यों का हाल

स्थानीय निकायों ने तेज की तैयारियां; कृषि को मिलेगा संबल

हफ़्तों की दमनकारी और उमस भरी गर्मी से जूझ रहे स्थानीय लोगों ने जहां मानसूनी फुहारों का स्वागत किया है, वहीं राज्य भर के स्थानीय निकायों ने बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए प्री-मानसून तैयारियों की गति तेज कर दी है. इसके तहत जलभराव वाले शहरों में नालों, नहरों और जलमार्गों की सघन सफाई का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है.

एक असामान्य रूप से कठिन और गर्म गर्मी के बाद, आगामी दिनों में होने वाली यह पहली व्यापक मानसूनी बारिश केरल के परिदृश्य को पूरी तरह से हरा-भरा बना देगी. यह मौसमी वर्षा भारत के अधिकांश हिस्सों में कृषि गतिविधियों को गति देने और जल संसाधनों को रीचार्ज करने के लिए जीवनदायिनी साबित होगी.