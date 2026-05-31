Income Tax Return Filing 2026: Form 16 का इंतजार क्यों जरूरी है सैलरीड कर्मचारियों के लिए? जानें वजह

(Photo Credits Pixabay)

Income Tax Return Filing 2026: मूल्यांकन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है. आयकर विभाग ने कई श्रेणियों के करदाताओं के लिए ऑनलाइन फाइलिंग यूटिलिटीज को लाइव कर दिया है. इसके बावजूद, देश भर के वेतनभोगी (सैलरीड) करदाता रिटर्न जमा करने के लिए अपने नियोक्ता (एम्प्लॉयर) से मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 'फॉर्म 16' का इंतजार कर रहे हैं. टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि इसके बिना भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन फॉर्म 16 का इंतजार करना एक सुरक्षित और समझदारी भरा फैसला है.

फॉर्म 16 इस बात का आधिकारिक प्रमाण होता है कि कंपनी ने कर्मचारी की सैलरी से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) काटकर सरकार के पास जमा कर दिया है. हालांकि इसे आईटीआर के साथ अटैच करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह फाइलिंग प्रक्रिया को बेहद सरल बनाता है. यह टैक्स कटौती के मिलान में मदद करता है और आय की रिपोर्टिंग में होने वाली गलतियों की संभावना को कम करता है.

फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य

आयकर नियमों के तहत, नियोक्ताओं के लिए जनवरी-मार्च तिमाही के लिए त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के बाद फॉर्म 16 जारी करना आवश्यक होता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म 16 प्रदान करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 तय की गई है.

आमतौर पर कई कंपनियां जून के पहले पखवाड़े में ही यह दस्तावेज अपने कर्मचारियों को दे देती हैं, जबकि कुछ कंपनियां इसे वैधानिक समय सीमा के करीब जारी करती हैं. इस दस्तावेज में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वेतन, क्लेम की गई छूट, आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मिली कटौती और नियोक्ता द्वारा जमा किए गए टैक्स का पूरा विवरण होता है.

दो हिस्सों में बंटा होता है फॉर्म 16 का प्रारूप

फॉर्म 16 मुख्य रूप से दो भागों (पार्ट ए और पार्ट बी) में विभाजित रहता है. पार्ट ए में नियोक्ता का पैन (PAN) और टैन (TAN), कर्मचारी का पैन, रोजगार की अवधि और सरकार के पास जमा किए गए टीडीएस से संबंधित जानकारी शामिल होती है.

दूसरी ओर, पार्ट बी में वेतन से होने वाली आय का विस्तृत विवरण, धारा 80सी, 80डी और अन्य प्रावधानों के तहत क्लेम की गई कटौती के साथ-साथ कर योग्य आय की पूरी गणना दी जाती है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार, यह दस्तावेज करदाता की आय और टैक्स कटौती का एक सटीक सारांश है, जो आयकर विभाग के पास उपलब्ध वार्षिक जानकारी के साथ वेतन का मिलान करने में मदद करता है.

क्या फॉर्म 16 के बिना भी दाखिल हो सकता है आईटीआर?

तकनीकी रूप से इसका उत्तर 'हां' है. यदि किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से अभी तक फॉर्म 16 नहीं मिला है, तो भी वह अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है. हालांकि, टैक्स प्रोफेशनल्स ऐसी स्थिति में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि फॉर्म 16 एक सुविधाजनक दस्तावेज है, लेकिन यह रिटर्न फाइल करने के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है. करदाता अपनी मासिक सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) का उपयोग करके अपनी आय की गणना कर सकते हैं. फिर भी, किसी भी विसंगति से बचने के लिए फॉर्म 16 का इंतजार करना ही बेहतर माना जाता है.

फॉर्म 16 की अनुपस्थिति में उपयोगी वैकल्पिक दस्तावेज

यदि फॉर्म 16 मिलने में देरी हो रही है, तो रिटर्न तैयार करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों का सहारा लिया जा सकता है:

मासिक सैलरी स्लिप (Salary Slips)

फॉर्म 26AS (Form 26AS)

वार्षिक सूचना विवरण (AIS)

करदाता सूचना सारांश (TIS)

बैंक खाता विवरण (Bank Statements)

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ब्याज प्रमाण पत्र

निवेश और टैक्स कटौती से जुड़े अन्य प्रमाण

ये सभी रिकॉर्ड करदाता को अपनी कर योग्य आय की गणना करने, टीडीएस क्रेडिट को सत्यापित करने और बचत खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट से अर्जित ब्याज जैसी अतिरिक्त आय की सटीक रिपोर्ट करने में मदद करते हैं.

क्यों इंतजार करने की सलाह देते हैं टैक्स एक्सपर्ट्स?

कानूनी रूप से बिना फॉर्म 16 के फाइलिंग की अनुमति होने के बावजूद, विशेषज्ञ तब तक इंतजार करने की सलाह देते हैं जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति न हो. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट की गई आय और करदाता द्वारा रिटर्न में दिखाई गई राशि के बीच मिसमैच (अंतर) की संभावना को खत्म करता है.

यह करदाताओं को सही तरीके से कटौती का दावा करने में मदद करता है. विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि फॉर्म 16 मिलने के बाद भी करदाताओं को फॉर्म 26AS और AIS की जांच कर लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी टैक्स संबंधी जानकारियां आपस में पूरी तरह मेल खा रही हैं.

आईटीआर दाखिल करने से पहले की जरूरी चेकलिस्ट

आयकर रिटर्न जमा करने से पहले, करदाताओं को किसी भी प्रकार के नोटिस, त्रुटि या रिफंड में देरी से बचने के लिए इन प्रमुख विवरणों की समीक्षा करनी चाहिए:

अपने पैन, आधार और बैंक खाते के विवरण को दोबारा सत्यापित करें.

टीडीएस प्रविष्टियों का फॉर्म 26AS और AIS के साथ मिलान सुनिश्चित करें.

ब्याज आय सहित आय के सभी स्रोतों का पूरा खुलासा करें.

लागू धाराओं के तहत क्लेम की गई कटौती का सही विवरण जांचें.

फाइलिंग से पहले अपने लिए उपयुक्त टैक्स व्यवस्था (New or Old Tax Regime) की समीक्षा करें.

सबमिशन से पहले एक विस्तृत और सतर्क समीक्षा करदाताओं को संशोधित (रिवाइज्ड) रिटर्न दाखिल करने की परेशानी से बचाती है और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाती है.