GT vs RCB, IPL 2026 Final Match Narendra Modi Stadium Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान, महा मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Credit: Wikipedia)

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 Final Match Narendra Modi Stadium Pitch Report: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का फाइनल मुकाबला आज यानी 31 मई को गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (GT vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों ही टीमों ने अब तक एक-एक बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है. ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. गुजरात टाइटंस को अपने घरेलू मैदान और दर्शकों का समर्थन मिलेगा, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस को मात देकर सीधे फाइनल का टिकट हासिल किया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Gujarat Titans IPL Stats At Narendra Modi Stadium: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन, एक क्लिक पर देखें अहमदाबाद में कितने मैच जीते और हारे

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों ने पूरे सीजन शानदार प्रदर्शन किया है और अब ट्रॉफी जीतने के लिए आखिरी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (GT vs RCB Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 9 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि, गुजरात टाइटंस की टीम को 4 मुकाबलों में जीत मिली है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले गए हैं. पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 92 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. इसके बाद गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट से जीत हासिल की. वहीं, तीसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट से बाजी मारी थी.

नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Cricket Stadium Pitch Report)

आईपीएल 2026 के फाइनल में आज यानी 31 मई को गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर काली और लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है. लाल मिट्टी की पिच पर तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिलती है, जबकि काली मिट्टी की पिच पर स्पिन गेंदबाज प्रभावी रहते हैं. यहां बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता है, हालांकि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 179 रन है.

अहमदाबाद मौसम रिपोर्ट (Ahmedabad Weather Report)

आईपीएल 2026 के फाइनल में आज यानी 31 मई को गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. एक्यूवेदर के अनुसार 31 मई को अहमदाबाद में मौसम गर्म रहने की संभावना है. दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और इस सीजन में लगातार रन बना रहे हैं. वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी बेहतरीन लय में हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और कगिसो रबाडा अहम भूमिका निभा सकते हैं. विराट कोहली और कगिसो रबाडा के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. वहीं शुभमन गिल और भुवनेश्वर कुमार के बीच टक्कर भी मैच का रुख तय कर सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs RCB Final Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड और रासिख सलाम डार.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.