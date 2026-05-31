Abhishek Banerjee Attack: सोनारपुर दौरे के दौरान TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, बेहतर इलाज के लिए अपोलो से कोलकाता के बेले व्यू अस्पताल में कराया गया भर्ती; VIDEO
Abhishek Banerjee

Abhishek Banerjee Attack:  पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में शनिवार, 30 मई को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर हमला किया गया. यह घटना उस समय हुई जब वह चुनाव बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे. घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को तुरंत कोलकाता के बेले व्यू अस्पताल (Belle Vue Hospital) में भर्ती कराया गया है. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अस्पताल में मौजूद थीं, जहां से वे बाद में रवाना हुईं.

टीएमसी ने लगाया भाजपा पर हिंसा फैलाने का आरोप

इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने हमले की तीव्र निंदा की है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर राज्य में हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. सागरिका घोष ने न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत में कहा कि यह हमला बेहद निंदनीय और डरावना है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस हिंसक हमले को अंजाम दिया और घटना के समय वहां से सुरक्षा हटा ली गई थी तथा पुलिस भी मौके से गायब थी.

बेले व्यू अस्पताल में शिफ्ट

सांसद सागरिका घोष ने आगे कहा कि जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के दौरान भाजपा नेता राज्य के दौरे पर आते थे, तब उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते थे. उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र पर सीधा हमला करार देते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे को अदालत और जनता के बीच मजबूती से उठाएगी.

केंद्रीय बलों की भूमिका पर उठे सवाल

टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने घटना के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाए. सौगत राय ने कहा कि चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों ने कथित तौर पर एकतरफा काम किया था. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह राहत की बात है कि सुरक्षा बलों ने अभिषेक बनर्जी को समय रहते वहां से सुरक्षित बाहर निकाला. उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी घटनाओं पर भविष्य में भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए इस दौरे की जानकारी साझा की थी. पार्टी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में संजू कर्मकार के पीड़ित परिवार से मिलने गए थे. टीएमसी का आरोप है कि संजू कर्मकार की जान भाजपा समर्थित उपद्रवियों द्वारा किए गए एक क्रूर हमले में चली गई थी.

तृणमूल कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था प्रभावित हुई है. पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह संकट की इस घड़ी में अपने कार्यकर्ताओं और प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.