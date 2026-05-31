Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, चेक करें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में 22K और 24K के आज के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today May 31: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 31 मई 2026 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट के साथ ही महीने के शुरुआती हफ्तों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने के दामों में पिछले एक सप्ताह से जारी नरमी का रुख आज भी बरकरार रहा. बिजनेस और फाइनेंशियल पोर्टल 'गुड रिटर्न्स' के आंकड़ों के मुताबिक, आज देश में 24 कैरेट (99.9 प्रतिशत शुद्धता) सोने का राष्ट्रीय औसत गिरकर 1,56,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. वहीं, पारंपरिक आभूषणों के लिए पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने का औसत दाम 1,43,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

महानगरों और प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट

देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय करों और चुंगी के कारण सोने की कीमतों में भिन्नता देखी जाती है. आज प्रमुख शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने के भाव इस प्रकार हैं.

दिल्ली: दिल्ली में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,190 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,56,200 रुपये है.

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 22 कैरेट सोना 1,43,040 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,56,050 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

चेन्नई: चेन्नई में सोने के दाम अन्य महानगरों से थोड़े अधिक हैं. यहाँ 22 कैरेट का भाव 1,44,990 रुपये और 24 कैरेट का भाव 1,58,170 रुपये है.

कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद: इन तीनों शहरों में सोने की कीमतें मुंबई के समान हैं. यहाँ 22 कैरेट सोना 1,43,040 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,56,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है.

उत्तर और मध्य भारत के शहरों के दाम

लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम: दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कीमतें एक समान बनी हुई हैं. इन शहरों में 22 कैरेट के लिए 1,43,190 रुपये और 24 कैरेट के लिए 1,56,200 रुपये का भाव चल रहा है.

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कीमतें दिल्ली के समान 1,43,190 रुपये (22K) और 1,56,200 रुपये (24K) हैं.

अहमदाबाद और भोपाल: अहमदाबाद में 22 कैरेट सोना 1,43,090 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,56,100 रुपये है. भोपाल में 22 कैरेट का दाम 1,43,090 रुपये और 24 कैरेट का दाम 1,56,050 रुपये दर्ज किया गया.

जोधपुर और श्रीनगर: इन दोनों शहरों में कीमतें तुलनात्मक रूप से ज्यादा हैं. यहाँ 22 कैरेट सोना 1,45,240 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,58,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

कीमतें घटने के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की आपूर्ति में सुधार होने से सोने की कीमतों में स्थिरता और मामूली गिरावट देखी जा रही है. साल 2026 की शुरुआत में पश्चिम एशिया (गल्फ रीजन) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों पर आई रुकावटों के कारण वैश्विक निवेशकों ने सोने को सुरक्षित निवेश मानकर बड़े पैमाने पर खरीदारी की थी, जिससे कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई थीं.

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई स्थिरता ने भी घरेलू बाजार को प्रभावित किया है. कच्चे तेल के आयात खर्च में कमी आने से देश में मुद्रास्फीति (महंगाई) की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं. इसी वजह से निवेशकों द्वारा महंगाई से बचाव (हेजिंग) के रूप में सोने पर तात्कालिक निर्भरता थोड़ी घटी है.

ग्राहकों के लिए जरूरी नोट

सर्राफा बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, 'गुड रिटर्न्स' या अन्य पोर्टलों पर जारी की जाने वाली कीमतें बेस रेट (मूल दर) होती हैं. जब कोई आम उपभोक्ता ज्वेलरी शोरूम से सोने के आभूषण खरीदता है, तो अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज (गढ़ाई शुल्क) और सरकार द्वारा तय 3 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) अलग से जोड़ा जाता है. आभूषणों के डिजाइन और जटिलता के आधार पर मेकिंग चार्ज अलग-अलग दुकानों पर भिन्न हो सकता है.