केरल मुख्यमंत्री LSS और USS स्कॉलरशिप परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित; bpekerala.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

तिरुवनंतपुरम, 25 मई: केरल परीक्षा भवन (Kerala Board of Public Examinations - KBPE) ने राज्य के मेधावी स्कूली बच्चों के लिए आयोजित होने वाली 'मुख्यमंत्री बाल लोअर सेकेंडरी स्कॉलरशिप' (Chief Minister's Child Lower Secondary Scholarship) (LSS) और 'अपर सेकेंडरी स्कॉलरशिप' (USS) परीक्षा 2026 के आधिकारिक परिणाम सोमवार को जारी कर दिए हैं. इस वर्ष फरवरी महीने में आयोजित हुई इस राज्य-स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों युवा छात्र अपनी शैक्षणिक योग्यता और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. छात्र, उनके अभिभावक अथवा संबंधित स्कूल प्रशासन अब परीक्षा बोर्ड के आधिकारिक डिजिटल पोर्टल bpekerala.in या pareekshabhavan.kerala.gov.in पर जाकर छात्र के क्रेडेंशियल्स के जरिए ऑनलाइन परिणाम और विषयवार अंक देख सकते हैं. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Class 10 Result 2026 Out: तमिलनाडु बोर्ड 10वीं का परिणाम घोषित, 94.31% छात्र हुए पास, tnresults.nic.in पर ऐसे करें चेक

केरल LSS और USS रिजल्ट 2026: इन 5 आसान स्टेप्स में चेक करें स्कोरकार्ड

वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण छात्रों और अभिभावकों की सुविधा के लिए परीक्षा भवन ने परिणाम देखने की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा है. परिणाम जांचने के चरणबद्ध निर्देश नीचे दिए गए हैं:

सबसे पहले केरल परीक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल in या pareekshabhavan.kerala.gov.in पर जाएं. होमपेज के इंटरफेस पर सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे "Results" (परिणाम) टैब को ढूंढें और उस पर क्लिक करें. अब अपनी विशिष्ट परीक्षा का चयन करें—LSS (कक्षा 4 के लिए) अथवा USS (कक्षा 7 के लिए)। इसके बाद छात्र का विशिष्ट रजिस्टर नंबर (Register Number) और उसकी सटीक जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें. विवरण सबमिट करते ही आधिकारिक क्वालिफिकेशन शीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है.

रिजल्ट शीट पर इन 'शॉर्ट कोड्स' का रखें ध्यान

पोर्टल से डाउनलोड किए गए स्कोरकार्ड पर छात्र की योग्यता स्थिति को दर्शाने के लिए विशिष्ट कोड का उपयोग किया गया है:

ES: इसका अर्थ है 'Eligible for Scholarship' यानी छात्र स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए पूरी तरह पात्र घोषित किया गया है.

इसका अर्थ है 'Eligible for Scholarship' यानी छात्र स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए पूरी तरह पात्र घोषित किया गया है. NS: इसका अर्थ है 'Not Eligible for Scholarship' यानी छात्र न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं कर सका है.

इसका अर्थ है 'Not Eligible for Scholarship' यानी छात्र न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं कर सका है. Ab: यह कोड परीक्षा के दौरान छात्र की अनुपस्थिति (Absent) को दर्ज करता है.

क्या हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और न्यूनतम कट-ऑफ अंक?

राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना के तहत वार्षिक वित्तीय लाभ और छात्रवृत्ति सुरक्षित करने के लिए, उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा निर्धारित कड़े न्यूनतम कट-ऑफ अंकों को पार करना अनिवार्य था. परीक्षा भवन द्वारा निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं:

पूरी चयन प्रक्रिया और अकादमिक ढांचे की पृष्ठभूमि

केरल के सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत 'केरल पब्लिक एग्जामिनेशन सेक्शन' द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही असाधारण शैक्षणिक प्रतिभाओं की पहचान करना है. इस वर्ष की चयन प्रक्रिया दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर मध्य जनवरी 2026 तक चली थी, जिसके तहत स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किए गए थे. पात्र छात्रों को 7 फरवरी 2026 को हॉल टिकट जारी किए गए और लिखित मूल्यांकन परीक्षा 26 फरवरी 2026 को दो मुख्य प्रश्नपत्रों के प्रारूप में आयोजित की गई थी.

परीक्षा के पहले प्रश्नपत्र (Paper 1) में 50 अंकों का भारांक (Weightage) था, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन (EVS) और सामान्य ज्ञान से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल थे। वहीं, दूसरा प्रश्नपत्र (Paper 2) 30 अंकों का था, जिसमें उन्हीं शैक्षणिक विषयों से वर्णनात्मक (Descriptive) प्रश्न पूछे गए थे. जो छात्र इस कठिन मूल्यांकन में सफल रहे हैं, उन्हें अब राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक मेरिट प्रमाण पत्र के साथ उनकी आगे की स्कूली शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सीधे बैंक खाते में वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.