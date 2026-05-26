Nagaland Lottery Sambad Result: आज दोपहर 1 बजे जारी होंगे ‘Dear Shine Tuesday’ के नतीजे, यहां देखें विनर लिस्ट

Nagaland Lottery Sambad Result Update: नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय (Directorate of Nagaland State Lotteries) आज, 26 मई 2026 को दोपहर ठीक 1:00 बजे 'डियर शाइन ट्यूसडे' (Dear Shine Tuesday) साप्ताहिक लॉटरी के नतीजों की आधिकारिक घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. सरकारी नियमों और सख्त सुरक्षा मानकों के तहत आयोजित होने वाला यह लकी ड्रा देश के सबसे लोकप्रिय और कानूनी रूप से वैध लॉटरी आयोजनों में से एक है. परिणाम जारी होने के बाद देश भर के हजारों प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट पर भाग्यशाली विजेताओं की पूरी सूची ऑनलाइन देख सकेंगे.

विजेता को मिलेगी 1 करोड़ रुपये की बंपर पुरस्कार राशि

आज दोपहर आयोजित होने वाले 'डियर शाइन ट्यूसडे' वीकली लॉटरी ड्रा के मुख्य विजेता को पूरे 1 करोड़ रुपये की जैकपॉट इनामी राशि दी जाएगी. नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग इस योजना को बेहद किफायती स्तर पर संचालित करता है, जिसके तहत मात्र 7 रुपये प्रति टिकट की दर से इसकी बिक्री की जाती है. इसके अलावा, विभाग एक बहु-स्तरीय पुरस्कार संरचना (Multi-tiered Payout Design) का पालन करता है ताकि निचले स्तरों पर भी अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार वितरित किए जा सकें. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today 3 PM: केरल लॉटरी Karunya Plus KN-624 के नतीजे आज 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की पूरी सूची LIVE

इनामी राशि पर दावा करने के लिए मिलेंगे 30 दिन

लॉटरी विभाग के वैधानिक नियमों के अनुसार, आज के ड्रा में भाग्यशाली घोषित होने वाले सभी विजेताओं को एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया (Validation Process) को पूरा करना होगा. इसके लिए विजेताओं को परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आधिकारिक तौर पर अपनी भौतिक हिस्सेदारी (Physical Claim) जमा करनी होगी. इस प्रक्रिया के तहत विजेताओं को अपने पूरी तरह सुरक्षित मूल लॉटरी टिकट, पासपोर्ट साइज फोटो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध पहचान पत्र संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे.

नागालैंड में लॉटरी का कानूनी ढांचा

भारत के केंद्रीय लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत देश के केवल 13 राज्यों को ही सरकारी लॉटरी योजनाओं के संचालन की कानूनी अनुमति प्राप्त है, जिनमें नागालैंड भी एक प्रमुख राज्य है. नागालैंड का "डियर" (Dear) साप्ताहिक मैट्रिक्स हर दिन के लिए अलग-अलग विशिष्ट थीम पर आधारित रहता है. इसके तहत मंगलवार के दिन दोपहर 1:00 बजे 'डियर शाइन' संस्करण का ड्रा निकाला जाता है, जबकि इसी दिन रात 8:00 बजे 'डियर डेस्टिनी' (Dear Destiny) के परिणाम घोषित किए जाते हैं.

प्रतिभागी आज दोपहर 1:00 बजे शुरू होने वाले इस ड्रा को लाइव देख सकते हैं और कुछ ही समय बाद आधिकारिक पोर्टल्स से डिजिटल पीडीएफ (PDF) प्रारूप में पूरी विजेता सूची डाउनलोड कर अपना नंबर मिला सकते हैं.