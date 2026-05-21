Kerala Lottery Result Today 3 PM: केरल लॉटरी Karunya Plus KN-624 के नतीजे आज 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की पूरी सूची LIVE

Kerala Lottery Result

Kerala Lottery Result Today 3 PM: केरल राज्य लॉटरी विभाग (Kerala State Lottery Department) ने आज, 21 मई 2026 को कारुण्या प्लस KN-624 (Karunya Plus KN-624) वीकली लॉटरी के परिणाम आज 3 बजे आधिकारिक रूप से घोषणा होगी. यह लाइव ड्रा तिरुवनंतपुरम स्थित गोर्की भवन में पूरी पारदर्शिता और सख्त निगरानी के बीच आयोजित किया गया है . कारुण्या प्लस राज्य की सबसे लोकप्रिय वीकली लॉटरीज में से एक है, जिसके भाग्यशाली विजेताओं की घोषणा हर गुरुवार को दोपहर 3 बजे से शुरू होती है.

कारुण्या प्लस KN-624: पुरस्कारों का पूरा विवरण

इस सप्ताह के कारुण्या प्लस ड्रा में भाग लेने वाले हजारों प्रतिभागियों के भाग्य का फैसला हो चुका है. विभाग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार इस प्रकार हैं. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result: केरल धनलक्ष्मी DL-53 लॉटरी के परिणाम घोषित, 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम इस टिकट नंबर को मिला

यहां देखें विजेताओं के नाम लाइव

प्रथम पुरस्कार (Bumper First Prize): विजेता टिकट धारक को 80 लाख रुपये की भारी-भरकम इनामी राशि दी जाएगी.

द्वितीय पुरस्कार: इस श्रेणी के तहत विजेता को 30 लाख रुपये का इनाम मिलेगा.

तृतीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये का यह पुरस्कार विभिन्न सीरीज के अंतर्गत कई टिकट धारकों को दिया जाता है.

सांत्वना और अन्य निचले स्तर के पुरस्कार: इसके तहत विजेताओं को 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.

सभी विजेता नंबरों की घोषणा लाइव ड्रा के दौरान की गई है, जिसे बाद में आधिकारिक रिजल्ट शीट पर भी अपलोड कर दिया गया है.

इस तरह चेक करें अपना लॉटरी रिजल्ट

लॉटरी में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों का मिलान आधिकारिक रूप से जारी की गई सूची से कर सकते हैं. हालांकि कई मीडिया और समाचार प्लेटफॉर्म्स इसके त्वरित अपडेट प्रदान करते हैं, लेकिन अंतिम और प्रामाणिक विजेता सूची केवल केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मान्य होती है. इसके अलावा प्रतिभागी यूट्यूब (YouTube) पर लाइव ड्रा का वीडियो देखकर भी कारुण्या प्लस KN-624 के परिणाम की पुष्टि कर सकते हैं.

इनामी राशि का दावा करने के लिए जरूरी नियम

लॉटरी विभाग ने विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि का दावा (Claim) करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है.

टिकट की वैधता: विजेता टिकट को ड्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर विभाग के पास जमा करना आवश्यक है.

5,000 रुपये तक के पुरस्कार: इस राशि तक का इनाम केरल के किसी भी अधिकृत लॉटरी रिटेलर से सीधे प्राप्त किया जा सकता है.

5,000 रुपये से अधिक के पुरस्कार: इतनी बड़ी राशि का दावा करने के लिए विजेताओं को जिला लॉटरी कार्यालय या राज्य लॉटरी निदेशालय जाना होगा. इसके लिए एक वैध सरकारी पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड या अन्य अधिकृत आईडी) प्रस्तुत करना होगा.

टैक्स कटौती: लॉटरी से जीती गई सभी इनामी राशियां लागू आयकर (Income Tax) और वैधानिक कटौतियों के अधीन होंगी.

केरल लॉटरी का संक्षिप्त इतिहास और सामाजिक महत्व

साल 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित लॉटरी प्रणाली थी. पिछले कई दशकों में कारुण्या प्लस, अक्षया और धनलक्ष्मी जैसी लॉटरीज ने राज्य के राजस्व (Revenue) को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस लॉटरी से मिलने वाले फंड का उपयोग राज्य सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा सहायता, आवास योजनाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद के लिए करती है. इसके अलावा विभाग ओणम और विशु जैसे प्रमुख त्योहारों पर विशेष बंपर लॉटरी का भी आयोजन करता है.