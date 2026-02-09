Aadhaar Card Download: myAadhaar पोर्टल, नया आधार ऐप और DigiLocker से ऑनलाइन आधार कैसे डाउनलोड करें, जानें पूरा तरीका

(Photo Credits: X/@UIDAI)

Aadhaar Card Download: डिजिटल सत्यापन के इस दौर में आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 2026 में आधार एक्सेस करने की प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक बना दिया है. 30 जनवरी 2026 को लॉन्च हुए नए 'Aadhaar' मोबाइल ऐप और फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) जैसी सुविधाओं के साथ, अब नागरिक बिना किसी परेशानी के अपना e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि डाउनलोड किया गया e-Aadhaar भौतिक कार्ड के समान ही कानूनी रूप से मान्य है.

1. myAadhaar पोर्टल के जरिए डाउनलोड करें

यह सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है. यदि आप कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं, तो इन चरणों का पालन करें:

पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं.

विवरण भरें: अपना 12-अंकीय आधार नंबर, 16-अंकीय वर्चुअल आईडी (VID) या 28-अंकीय नामांकन आईडी (EID) दर्ज करें.

OTP सत्यापन: कैप्चा कोड भरने के बाद 'Send OTP' पर क्लिक करें. आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

मास्क्ड आधार (Masked Aadhaar): सुरक्षा के लिए आप 'Masked Aadhaar' का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें आधार के पहले 8 अंक छिपे रहते हैं.

डाउनलोड: ओटीपी दर्ज कर 'Verify & Download' पर क्लिक करें. आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी.

2. नया 'Aadhaar' ऐप: 'एक परिवार - एक ऐप' (2026 अपडेट)

UIDAI ने पुराने mAadhaar ऐप को बदलकर अब नया "Aadhaar" ऐप पेश किया है. यह ऐप पहले से अधिक सुरक्षित है और इसमें कई नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं:

फेस ऑथेंटिकेशन: अब आप बिना ओटीपी के भी फेस आईडी के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं. इसके लिए 'Aadhaar Face RD' ऐप का सपोर्ट जरूरी है.

पारिवारिक प्रोफाइल: एक ही ऐप में परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों के आधार प्रोफाइल मैनेज किए जा सकते हैं.

ऑफलाइन एक्सेस: एक बार डाउनलोड होने के बाद, आप इसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशनों पर ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं.

3. डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग (UMANG) का उपयोग

अगर आप सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म पसंद करते हैं, तो ये विकल्प आपके लिए बेहतर हैं:

प्लेटफॉर्म किसके लिए बेहतर है प्रक्रिया DigiLocker स्थायी स्टोरेज के लिए आधार को एक बार लिंक करें, यह 'Issued Documents' में हमेशा रहेगा. UMANG App मल्टी-सर्विस यूजर्स के लिए अन्य सरकारी सेवाओं के साथ आधार को एक्सेस और डाउनलोड करें.

4. खोया हुआ आधार विवरण कैसे प्राप्त करें?

यदि आपने अपना आधार नंबर या नामांकन पर्ची (Enrolment Slip) खो दी है, तो घबराएं नहीं. आप UIDAI की वेबसाइट पर 'Retrieve EID/UID' टूल का उपयोग कर सकते हैं. अपना पंजीकृत नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने पर, आपका आधार नंबर आपको SMS के जरिए भेज दिया जाएगा. इसके बाद आप ऊपर बताए गए तरीकों से इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

जरूरी सूचना: बायोमेट्रिक अपडेट

हाल ही में UIDAI ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पूरा किया है. 5 और 15 वर्ष की आयु पार करने वाले बच्चों के लिए यह अपडेट अनिवार्य है, ताकि उनकी बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट और आइरिस) सटीक बनी रहे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे.