Maharashtra RTE Admission 2026-27: महाराष्ट्र के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई एडमिशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी डाक्यूमेंट्स

Maharashtra RTE Admission 2026-27: महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा और खेल विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 'शिक्षा का अधिकार' (RTE) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर मुफ्त प्रवेश दिया जाता है. योग्य छात्र 10 मार्च 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है:

पंजीकरण की शुरुआत: 17 फरवरी 2026.

आवेदन की अंतिम तिथि: 10 मार्च 2026.

लॉटरी का आयोजन: मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में (संभावित).

इस साल नियमों में बड़े बदलाव

महाराष्ट्र सरकार ने इस सत्र से कुछ नियमों में संशोधन किया है, जिसका ध्यान रखना अभिभावकों के लिए अनिवार्य है:

दूरी का नियम: अब अभिभावक केवल उन्हीं स्कूलों का चयन कर पाएंगे जो उनके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं. इससे अधिक दूरी के स्कूल विकल्प में नहीं दिखेंगे.

दस्तावेजों को अपलोड करना: पिछले वर्षों के विपरीत, इस बार आवेदन भरते समय ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

बच्चे का आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो.

निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, राशन कार्ड या राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक).

जन्म प्रमाण पत्र (नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी).

आय प्रमाण पत्र (सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए).

जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के लिए).

विकलांग बच्चों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40%).

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अभिभावक इन चरणों का पालन कर आवेदन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जाएं.

'Online Application' टैब पर क्लिक करें और 'New Registration' विकल्प चुनें.

बच्चे का विवरण दर्ज करें, जिसके बाद आपके मोबाइल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा.

लॉगिन करने के बाद बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी और स्कूल के विकल्प भरें.

ध्यान रहे कि गूगल मैप्स के जरिए घर की लोकेशन सही ढंग से मार्क करें ताकि नजदीकी स्कूलों की सूची सही आए. मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन बच्चों ने पहले ही आरटीई के तहत प्रवेश लिया हुआ है, वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे. किसी भी तकनीकी सहायता के लिए अभिभावक आरटीई हेल्प सेंटर या हेल्पलाइन नंबर 1800-120-2040 पर संपर्क कर सकते हैं.