SBI कर्मचारी की विदाई का भावुक वीडियो वायरल: केरल में दशकों की सेवा के बाद 'आखिरी दिन' का यह पल जीत रहा लोगों का दिल

केरल में SBI कर्मचारी की इमोशनल विदाई (Photo Credits: Instagram\@ursreshma)

तिरुवनंतपुरम: सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर शोर-शराबे वाले वीडियो वायरल (Viral Video) होते हैं, लेकिन हाल ही में केरल (Kerala) से सामने आए एक बेहद शांत और सादगी भरे वीडियो ने लाखों लोगों की आंखों को नम कर दिया है. तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) स्थित भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) यानी एसबीआई (SBI) की एक शाखा में एक महिला कर्मचारी (Female Employee) के करियर के आखिरी दिन का वीडियो वायरल हो रहा है. दशकों तक बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector) को अपनी सेवाएं देने के बाद, रिटायरमेंट (Retirement) के दिन कंप्यूटर पर अपनी अंतिम एंट्री पूरी करने का उनका यह पल कर्तव्यनिष्ठा की एक अनूठी मिसाल बनकर उभरा है. यह भी पढ़ें: टेक जॉब छूटी तो थामा चाय का प्याला, IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट प्रभाकर प्रसाद अब लॉस एंजिल्स में बन गए 'बिहारी चायवाला' (Watch Video)

सहकर्मी ने साझा किया यादगार पल

इस भावुक वीडियो को उनकी सहकर्मी रेशमा ने ऑनलाइन साझा किया है, जो स्वयं एक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वह महिला कर्मचारी शांतिपूर्वक अपनी सीट पर बैठकर अपना अंतिम आधिकारिक कार्य पूरा कर रही हैं. जैसे ही वह कंप्यूटर पर आखिरी बटन दबाती हैं, उनके दशकों लंबे पेशेवर सफर का वह अध्याय समाप्त हो जाता है.

केरल में SBI कर्मचारी का इमोशनल रिटायरमेंट फेयरवेल हुआ वायरल

View this post on Instagram A post shared by Reshma U S (@usreshma)

डिजिटल क्रांति की गवाह रही यह पीढ़ी

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक 10 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. नेटिजन्स इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि यह पीढ़ी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े बदलाव की गवाह रही है. इन कर्मचारियों ने मैन्युअल लेजर बुक और हाथ से लिखी जाने वाली प्रविष्टियों (Manual Ledger) के दौर से लेकर आज की पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बैंकिंग तक का सफर तय किया है.

एक लुप्त होती कार्य-संस्कृति की याद

कई यूजर्स ने इस वीडियो को उस 'वर्क कल्चर' की याद दिलाया जो अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. एक समय था जब कर्मचारी अपना पूरा करियर एक ही संस्थान को समर्पित कर देते थे, जिससे सहकर्मियों के साथ उनके संबंध एक परिवार जैसे बन जाते थे. वीडियो के अंत में दिखाया गया है कि कैसे सहकर्मी उनके डेस्क के चारों ओर जमा होते हैं और उन्हें उपहार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करते हैं.

शाखा प्रबंधक ने भी उन्हें एसबीआई में उनकी लंबी और समर्पित सेवा के लिए एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किया. यह दृश्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के उस मौन योगदान को दर्शाता है, जो बिना किसी प्रचार के समाज की सेवा करते रहते हैं.

यह वायरल वीडियो केवल एक व्यक्ति की सेवानिवृत्ति का क्षण नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, अनुशासन और एक समुदाय के प्रति समर्पण के अंत का प्रतिनिधित्व करता है. 'दफ्तर में आखिरी दिन' का यह भावुक वीडियो हमें याद दिलाता है कि हर लंबी पेशेवर यात्रा के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और यादें छिपी होती हैं.