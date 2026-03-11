'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा भोसले ने रचाई शादी: जबरन विवाह से बचकर केरल पहुंचीं, बॉयफ्रेंड फरमान खान संग लिए सात फेरे
मोनालिसा भोसले ने बॉयफ्रेंड से शादी की (Photo Credits: X/@KP_Aashish)

कोच्चि/तिरुवनंतपुरम: 'महाकुंभ गर्ल' (Mahakumbh Girl) के नाम से देश भर में पहचान बनाने वाली मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई तस्वीर नहीं बल्कि उनकी शादी है. इंदौर (Indore) की रहने वाली मोनालिसा ने बुधवार, 11 मार्च को केरल (Kerala) के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में अपने लंबे समय के प्रेमी फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी कर ली. यह विवाह बेहद नाटकीय परिस्थितियों में हुआ, जिसमें केरल पुलिस (Kerala Police) और स्थानीय राजनीतिक नेताओं का भी समर्थन शामिल रहा. यह भी पढ़ें: Monalisa Bhosle Viral Video: कुंभ की वारयरल गर्ल मोनालिसा भोसले ने केरल में मचाया धमाल! चेम्मनूर शोरूम उद्घाटन में बनीं स्टार!

परिवार का विरोध और पुलिस से सुरक्षा की मांग

मोनालिसा और महाराष्ट्र के रहने वाले अभिनेता-मॉडल फरमान खान पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे. हालांकि, अलग-अलग धर्मों से होने के कारण मोनालिसा के परिवार ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, मोनालिसा के पिता उन पर उनकी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का दबाव बना रहे थे.

जब मोनालिसा केरल के पुवार में अपनी पहली मलयालम फिल्म 'नागम्मा' की शूटिंग कर रही थीं, तब उनके पिता उन्हें जबरन वापस ले जाने वहां पहुंच गए. अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित मोनालिसा और फरमान ने तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर पुलिस स्टेशन में शरण ली और सुरक्षा की गुहार लगाई.

'द रियल केरल स्टोरी'

पुलिस ने मोनालिसा के पिता को थाने बुलाया और स्पष्ट किया कि एक बालिग (18 वर्ष से अधिक) होने के नाते मोनालिसा को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने का कानूनी अधिकार है. पुलिस और प्रशासन के सहयोग के बाद, तिरुवनंतपुरम के विझिंजम स्थित अरुमन्नूर मंदिर (Arumanoor Temple) में इस जोड़े का विवाह संपन्न हुआ.

इस अवसर पर केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी, माकपा (CPI-M) राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और सांसद ए.ए. रहीम भी उपस्थित थे। मंत्री शिवनकुट्टी ने इस विवाह को राज्य के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रतीक बताते हुए इसे 'द रियल केरल स्टोरी' करार दिया. यह भी पढ़ें: स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आईं महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, मूव्स देख लोग हुए दीवाने (Watch Viral Video)

मोनालिसा भोसले ने फरमान खान से शादी कर ली

ब्राइडल लुक और वायरल तस्वीरें

शादी की तस्वीरों में मोनालिसा पारंपरिक लाल साड़ी और भारी आभूषणों में एक सुंदर दुल्हन के रूप में नजर आ रही हैं, जबकि फरमान ने पारंपरिक सफेद शर्ट और मुंडू (धोती) पहना था. इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आते ही प्रशंसकों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उनके साहस की प्रशंसा की.

कौन हैं मोनालिसा भोसले?

मोनालिसा 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई थीं, जब रुद्राक्ष और मालाएं बेचते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी. उनकी अंबर (भूरी) आंखों और मुस्कान ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था. रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बनने के बाद वे मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हो गईं. वे वर्तमान में 'द डायरी ऑफ मणिपुर' और 'नागम्मा' जैसी फिल्मों पर काम कर रही हैं.