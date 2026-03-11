Rahul Gandhi Attends Tanu's Wedding: राहुल गांधी ने निभाया अपना वादा, सोनीपत में किसान की बेटी तनु की शादी में हुए शामिल; देखें VIDEO

Rahul Gandhi Attends Tanu's Wedding: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव पहुंचे. राहुल यहां एक छोटे से किसान संजय मलिक की बेटी तनु की शादी में शामिल होने आए थे. राहुल गांधी की यह यात्रा राजनीतिक गलियारों से दूर एक मानवीय रिश्ते की कहानी बयां करती है. लगभग तीन साल पहले, 2023 में धान की रोपाई के दौरान राहुल ने इस किसान परिवार से वादा किया था कि वे उनके सुख-दुख में साथ खड़े रहेंगे. मंगलवार को उस वादे को निभाते हुए वे न केवल शादी का हिस्सा बने, बल्कि पूरे समय एक पारिवारिक सदस्य की तरह नजर आए.
2023 के वादे से लेकर 2026 की शादी तक का सफर
राहुल गांधी और किसान संजय मलिक की मुलाकात 8 जुलाई 2023 को हुई थी, जब राहुल दिल्ली से शिमला जा रहे थे. उन्होंने अचानक मदीना गांव में रुककर खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ समय बिताया था. राहुल ने तब कीचड़ भरे खेतों में खुद धान की रोपाई की थी और ट्रैक्टर भी चलाया था. उस मुलाकात के बाद मलिक परिवार ने दिल्ली जाकर राहुल से मुलाकात भी की थी. इसी साल फरवरी में संजय मलिक ने राहुल को अपनी बेटी तनु की शादी का न्योता दिया था, जिसे राहुल ने सहर्ष स्वीकार किया.
राहुल गांधी का पोस्ट:
'तनु की शादी' का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया
राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी के पलों का एक 1 मिनट 38 सेकंड का रील साझा किया है, जिसका शीर्षक "तनु की शादी" रखा गया है. इस वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म 'क्वीन' का लोकप्रिय गाना 'लंदन ठुमकदा' बज रहा है. वीडियो में राहुल को दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देते, महिलाओं के साथ पारंपरिक मंगल गीतों के बारे में बात करते और ग्रामीणों से मिलते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में पुरानी यादों के तौर पर 2023 के वो दृश्य भी जोड़े गए हैं जब वे खेत में काम कर रहे थे.
हरियाणवी व्यंजनों का स्वाद और पारंपरिक स्वागत
शादी समारोह में राहुल गांधी का स्वागत पारंपरिक हरियाणवी पगड़ी बांधकर किया गया. राहुल ने वहां चटाई पर बैठकर ग्रामीणों के साथ बातचीत की और स्थानीय पकवानों का स्वाद चखा. उन्होंने विशेष रूप से:
-
दूध और चूरमा का आनंद लिया.
-
दुल्हन तनु के हाथों की बनी मिस्सी रोटी खाई.
-
गोहाना की मशहूर जलेबियों और अन्य मिठाइयों का स्वाद लिया. राहुल के साथ रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक इंदु राज नरवाल भी मौजूद थे. ग्रामीणों ने "राम-राम राहुल भाई" कहकर उनका स्वागत किया, जिसका उन्होंने मुस्कराकर जवाब दिया.
परिवार के लिए खास तोहफा
संजय मलिक के परिवार ने बताया कि राहुल गांधी ने शादी से एक दिन पहले ही परिवार को एक 55 इंच का एलईडी टेलीविजन उपहार स्वरूप भेजा था. शादी वाले दिन उन्होंने वधू को 'शगुन' का लिफाफा भी भेंट किया. राहुल ने अपनी माता सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी की ओर से भी परिवार को बधाई दी. उन्होंने मौके पर ही प्रियंका गांधी को फोन लगाया और उनकी बात किसान के परिवार से कराई. दुल्हन की मां सुनीता देवी ने कहा कि एक बड़े नेता का उनके घर आना ही उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है.