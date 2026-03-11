Bangladesh vs Pakistan, 1st ODI 2026 Match Live Score Update: ढाका में बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे, यहां देखें मैच की लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Pakistan Tour of Bangladesh 2026 1st ODI Match Live Score Update: पाकिस्तान दौरे पर बांग्लादेश की मेजबानी में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 11 मार्च को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. यह मैच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला है, जहां दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. पाकिस्तान की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Pakistan, 1st ODI 2026 Pitch Report: ढाका में पहले वनडे में बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज दिखाएंगे दम? यहां जानें पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली यह वनडे सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दोनों टीमें अब वनडे फॉर्मेट में नई शुरुआत करना चाहेंगी. पाकिस्तान की टीम सुपर-8 चरण से आगे नहीं बढ़ पाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं. इसी वजह से इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

वहीं बांग्लादेश की टीम भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं ले पाई थी. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का दौरा करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में कराने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया और अंत में टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया. अब बांग्लादेश की टीम वनडे क्रिकेट में अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेगी.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर अपडेट और स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.