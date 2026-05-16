BAN vs PAK 2nd Test Match Winner Prediction: दूसरे टेस्ट में कौन मारेगा बाजी, बांग्लादेश या पाकिस्तान? मैच से पहले जानें किस टीम का पलड़ा भारी
पाकिस्तान की टीम पहले टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी. हालांकि दूसरे टेस्ट में बाबर आजम की वापसी टीम के लिए बड़ी राहत है. कप्तान शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.
क्रिकेट Siddharth Raghuvanshi| May 16, 2026 07:57 AM IST