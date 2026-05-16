BAN vs PAK 2nd Test Match Winner Prediction: दूसरे टेस्ट में कौन मारेगा बाजी, बांग्लादेश या पाकिस्तान? मैच से पहले जानें किस टीम का पलड़ा भारी

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 2nd Test Match Winner Prediction Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 मई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगी. दूसरी तरफ, बांग्लादेश की नजर इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचने पर होगी. यह भी पढ़ें: LSG vs CSK, IPL 2026 59th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन किया था. बल्लेबाजी में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक ने बड़ी पारियां खेलीं. वहीं गेंदबाजी में मेहदी हसन मिराज और नाहिद राणा ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. टीम लगातार तीन टेस्ट मुकाबलों में पाकिस्तान को हरा चुकी है और उसका आत्मविश्वास काफी ऊंचा है.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम पहले टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी. हालांकि दूसरे टेस्ट में बाबर आजम की वापसी टीम के लिए बड़ी राहत है. कप्तान शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs PAK Head To Head Record)

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 16 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें पाकिस्तान ने 12 मुकाबले जीते हैं. वहीं, बांग्लादेश को 3 मैचों में जीत मिली है. एक मुकाबला ड्रॉ रहा है. हालांकि, पिछले तीन टेस्ट मुकाबलों में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लगातार हराया है.

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Sylhet International Cricket Stadium Pitch Report)

सिलहट की पिच पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिल सकती है. बादलों और नमी के कारण नई गेंद स्विंग हो सकती है. हालांकि, मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी आसान हो सकती है. स्पिन गेंदबाजों को भी बाद के दिनों में मदद मिलने की उम्मीद है.

सिलहट का मौसम अपडेट (Sylhet Weather Update)

मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के शुरुआती दिनों में बारिश की संभावना है. पहले दिन हल्की बारिश मैच में रुकावट डाल सकती है. तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

मैच विनर प्रेडिक्शन (BAN vs PAK 2nd Test Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है. टीम ने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था और लगातार तीन टेस्ट मुकाबलों में पाकिस्तान को हराया है. हालांकि, बाबर आजम की वापसी से पाकिस्तान की टीम मजबूत हुई है और वह मुकाबले में कड़ी टक्कर दे सकती है. लेकिन हमारी मैच विनर प्रेडिक्शन के अनुसार बांग्लादेश यह मुकाबला जीत सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन (BAN vs PAK 2nd Test Probable Playing XI)

पाकिस्तान: शान मसूद (कप्तान), अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, शाहीन शाह अफरीदी, नोमान अली, हसन अली और मोहम्मद अब्बास.

बांग्लादेश: महमूदुल हसन जॉय/जाकिर हसन, तंजीद हसन, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), मुश्फिकुर रहीम, लिटन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा और एबादोत हुसैन/शोरिफुल इस्लाम.

नोट: बांग्लादेश क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.