Delhi Metro: शर्मनाक! दिल्ली मेट्रो के कालकाजी मंदिर स्टेशन पर लिफ्ट में शख्स ने महिलाओं के सामने की पेशाब, VIDEO वायरल

Man Urinates Inside Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो एक बार फिर सोशल मीडिया पर विवादों के केंद्र में है. इस बार कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट का एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक लिफ्ट के भीतर दो महिला सह-यात्रियों की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस घटना के बाद से इंटरनेट यूजर्स में भारी आक्रोश है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.

लिफ्ट के भीतर महिला यात्रियों के सामने अभद्र व्यवहार

वायरल हो रही वीडियो फुटेज के अनुसार, घटना कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन परिसर में लगी एक लिफ्ट (Elevator) के अंदर की है. लिफ्ट के सीमित दायरे में दो महिलाएं पहले से खड़ी थीं, तभी एक युवक वहां आया और बिना किसी झिझक के खुलेआम यूरिन करने लगा. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस अचानक हुई शर्मनाक हरकत से दोनों महिला यात्री बेहद असहज और डरी हुई नजर आईं. युवक की इस बदतमीजी ने मेट्रो सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर नागरिक समझ (Civic Sense) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Police Officer Arrested: मुंबई में शर्मनाक वारदात, नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार

शख्स ने महिलाओं के सामने की पेशाब

🚨SHAMELESS: This man was at Delhi Metro’s Kalkaji station. Even with two young women standing inside the lift, he shamelessly started urinating right there in front of them. He may be around 60 years old, but age clearly hasn’t brought him any basic civic sense or decency.… pic.twitter.com/fpqiBC2Ijp — Pal Sahab (@realdharm) May 16, 2026

सोशल मीडिया पर आक्रोश और डीएमआरसी से कार्रवाई की मांग

वीडियो के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने के बाद नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स ने इसे महिला सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन बताया है. कई लोगों ने दिल्ली पुलिस और डीएमआरसी को टैग करते हुए मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज और स्मार्ट कार्ड डेटा के आधार पर आरोपी की तुरंत पहचान की जाए और उस पर सार्वजनिक अश्लीलता व महिलाओं के उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जाए.

मेट्रो परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर एक बार फिर उंगलियां उठा दी हैं. यात्रियों का कहना है कि लिफ्ट और संवेदनशील कोनों में सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता और सुरक्षाकर्मियों की गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस तरह की अवांछित घटनाओं को समय रहते रोका जा सके. दिल्ली मेट्रो के नियमों के अनुसार, मेट्रो परिसर को गंदा करने या अभद्र व्यवहार करने पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

पूर्व की घटनाएं और आधिकारिक प्रतिक्रिया

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली मेट्रो के भीतर इस तरह की अनुचित गतिविधि सामने आई है. इससे पहले भी कोच के भीतर रील बनाने, विवाद, मारपीट और नारायणा विहार जैसे स्टेशनों पर भी खुले में पेशाब करने के मामले सामने आ चुके हैं. डीएमआरसी समय-समय पर यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करता रहता है, जिसमें सह-यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की जाती है. फिलहाल इस ताजा मामले में मेट्रो अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की ओर से आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है.