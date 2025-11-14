Red Fort Blast Update: पुलवामा में आतंकी डॉ. उमर का घर IED बम से उड़ाया, लाल किला ब्लास्ट के आरोपी का घर जमींदोज, देखें VIDEO

(Photo : X)

Red Fort Blast Case: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियां अब फुल एक्शन मोड में हैं. जांच एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलवामा में आतंकी डॉ. उमर मोहम्मद के घर को IED लगाकर उड़ा दिया है.

पुलवामा में बड़ा एक्शन

सुरक्षा बलों ने डॉ. उमर मोहम्मद के घर को घेरकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. एजेंसियों ने पूरी सावधानी बरतते हुए नियंत्रित तरीके से (controlled explosion) घर को ध्वस्त किया. यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का हिस्सा मानी जा रही है.

फरीदाबाद से जुड़े तार

इस मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. गुरुवार को इस ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद तक पहुंच गया. पुलिस को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक और संदिग्ध कार मिली है.

#BREAKING: Security forces in Pulwama of South Kashmir have demolished the house of Delhi terror attack car bomber Umar Nabi of Pakistani terror group Jaish e Muhammad’s Doctor Module. Big message against terrorism by India. pic.twitter.com/a5gHotOOOY — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 14, 2025

किसकी है यह कार?

पुलिस जांच में पता चला है कि यह मारुति ब्रेजा कार डॉ. शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है. डॉ. शाहीन को पुलिस पहले ही 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' मामले में गिरफ्तार कर चुकी है.

यूनिवर्सिटी में सघन जांच

संदिग्ध कार मिलने की खबर से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया. मौके पर तुरंत बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) बुलाया गया और कार की बारीकी से तलाशी ली गई. फिलहाल, जम्मू-कश्मीर पुलिस इस कार की जांच कर रही है. इसके अलावा, पुलिस एहतियात के तौर पर यूनिवर्सिटी परिसर में खड़ी दूसरी गाड़ियों की भी चेकिंग कर रही है और उनके मालिकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है.