Bowlers With 100 Wickets In All Three Cricket Formats: इन गेंदबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉरमेट में मचाया तांडव, चटकाए हैं 100 से ज्यादा विकेट; लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team T20 Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार यानी 9 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कटक (Cuttack) के बाराबती स्टेडियम (Barabati Stadium) में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 101 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे.

टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 2 विकेट लेकर बड़ी रिकॉर्ड अपने नाम किए. पहला विकेट लेते ही जसप्रीत बुमराह के टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे हो गए हैं. जसप्रीत बुमराह यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह से पहले अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में अपने 100 विकेट पूरे किए थे. चलिए जसप्रीत बुमराह के आंकड़े जानते हैं. इस बीच उन गेंदबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने तीनों प्रारूप में 100 विकेट लिए हैं.

लसिथ मलिंगा (श्रीलंका): श्रीलंका के पूर्व घातक तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा इस लिस्ट में पहले पायदान पर मौजूद हैं. लसिथ मलिंगा सितंबर 2019 में तीनों प्रारूप में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले गेंदबाज बने थे. लसिथ मलिंगा ने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया था.अपने शानदार करियर में लसिथ मलिंगा ने 107 टी20 इंटरनेशनल विकेट, 101 टेस्ट विकेट और 338 वनडे विकेट लिए थे. लसिथ मलिंगा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच हैट्रिक भी दर्ज हैं. लसिथ मलिंगा ने वनडे में तीन और टी20 इंटरनेशनल में दो हैट्रिक ली थी.

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश): इस मामले में बांग्लादेश के स्टार आलराउंडर शाकिब अल हसन दूसरे नंबर पर हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान शाकिब अल हसन हर प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने थे. इस लिस्ट में शाकिब अल हसन अकेले स्पिनर हैं. टेस्ट में शाकिब अल हसन ने 71 मैच में 31.72 की औसत से 246 विकेट भी लिए हैं. टी20 इंटरनेशनल में शाकिब अल हसन ने 20.91 की औसत और 6.81 की इकॉनमी रेट से 149 विकेट लिए हैं. शाकिब अल हसन ने 247 वनडे मैचों में 317 विकेट लिए हैं.

टिम साउथी (न्यूजीलैंड): न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज टिम साउथी भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे. टिम साउथी ने अपने इंटरनेशनल करियर का अंत 776 विकेटों के साथ किया. टिम साउथी ने 107 टेस्ट मैचों में 30.26 की औसत के साथ 391 विकेट लिए थे, जिसमें 15 पारियों में 5 विकेट हॉल शामिल थे. टिम साउथी ने अपने वनडे करियर में 33.70 की औसत से 221 विकेट लिए थे. 126 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में टिम साउथी के नाम 164 विकेट हैं.

शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान): पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी इस मामले में चौथे पायदान पर हैं. पिछले साल दिसंबर में शाहीन अफरीदी ने डरबन के किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान अपने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए थे. अब तक शाहीन अफरीदी ने 96 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 21.26 की औसत से 126 विकेट अपने नाम किए हैं. शाहीन अफरीदी के नाम अभी 33 टेस्ट मैचों में 27.91 की औसत से 121 विकेट हैं. वनडे क्रिकेट में भी शाहीन अफरीदी के नाम 25.04 की औसत से 135 विकेट हैं.

जसप्रीत बुमराह (भारत): टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में शामिल होने वाले अकेले भारतीय हैं. अब जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह के बाद दूसरे भारतीय बने थे. सभी प्रारूपों में कमाल का प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह ने 89 वनडे मैचों में 23.55 की औसत से 149 विकेट लिए हैं. जसप्रीत बुमराह ने 52 टेस्ट मैचों में 19.79 की औसत से 234 विकेट अपने नाम किए हुए हैं.