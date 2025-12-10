सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Viral Video) में फिल्म 'धुरंधर' से बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना का वायरल एंट्री सॉन्ग ‘FA9LA’ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के लिए इस्तेमाल किया गया है. MyGov, जो भारत सरकार का एक सिटिजन एंगेजमेंट अकाउंट है, उस इंस्टाग्राम हैंडल पर PM नरेंद्र मोदी को ‘द ओजी धुरंधर’ (The OG Dhurandhar) के तौर पर शेयर किया है. वीडियो में भारतीय प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बानीज़, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों जैसे दुनिया के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग्स दिखाई गई हैं.

वीडियो में अक्षय खन्ना के डांस वाले वायरल ट्रैक FA9LA को PM नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर यादगार पलों को दिखाने के लिए बड़े करीने से इस्तेमाल किया गया है. वीडियो एक टेक्स्ट से शुरू होता है जिसमें कहा गया है कि PM नरेंद्र मोदी का नेचुरल रिज नई ऑरा फार्मिंग है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, ‘सिर्फ मेन कैरेक्टर एनर्जी.’ यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या व्लादिमीर पुतिन ने अयोध्या राम मंदिर का दौरा किया? वायरल तस्वीर निकली फर्जी, यहां जानें असली सच्चाई

