मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 'डांसिंग किंग' के नाम से मशहूर गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक निजी शादी समारोह में शामिल हुए गोविंदा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे अपने सुपरहिट गानों पर उसी पुराने जोश और ऊर्जा के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं, जिसने प्रशंसकों को 90 के दशक की याद दिला दी है. फिल्मों से कुछ समय की दूरी के बावजूद गोविंदा अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और टीवी शोज में नजर आते रहते हैं. हालांकि हाल के दिनों में उनके करियर के ग्राफ और निजी जीवन को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं, लेकिन अभिनेता ने इन्हें एक 'साजिश' करार देते हुए स्पष्ट किया है कि वे अपने काम और परिवार के प्रति समर्पित हैं.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)