मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 'डांसिंग किंग' के नाम से मशहूर गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक निजी शादी समारोह में शामिल हुए गोविंदा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे अपने सुपरहिट गानों पर उसी पुराने जोश और ऊर्जा के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं, जिसने प्रशंसकों को 90 के दशक की याद दिला दी है. फिल्मों से कुछ समय की दूरी के बावजूद गोविंदा अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और टीवी शोज में नजर आते रहते हैं. हालांकि हाल के दिनों में उनके करियर के ग्राफ और निजी जीवन को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं, लेकिन अभिनेता ने इन्हें एक 'साजिश' करार देते हुए स्पष्ट किया है कि वे अपने काम और परिवार के प्रति समर्पित हैं.
शादी समारोह में डांस करते नजर आए गोविंदा, वीडियो वायरल#ViralVideo #Govinda #Bollywood #Entertainment #ZeeNews pic.twitter.com/omXB6TisLM
— Zee News (@ZeeNews) February 13, 2026
