Viral MMS Video: एक्टर Gil Cuerva ने स्कैंडल पर जारी किया बयान, कहा- बिना सहमति के गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो

गिल कुएर्वा ने जारी किया बयान (Photo Credits: Instagram/@gilcuerva)

Viral MMS Video: फिलीपींस (Philippines) के मशहूर अभिनेता और मॉडल (Famous Actor and Model) गिल कुएर्वा (Gil Cuerva) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर प्रसारित हो रहे अपने एक निजी वीडियो (एमएमएस) (Private Video) (MMS) पर सफाई दी है. गुरुवार, 5 मार्च को जारी एक आधिकारिक बयान में कुएर्वा ने इन खबरों की पुष्टि की कि वायरल फुटेज (Viral Footage) उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड किया गया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक निजी पल था जिसे गुप्त कैमरे (Hidden Camera) के जरिए बिना उनकी अनुमति के फिल्माया गया. यह भी पढ़ें: फिलीपींस में 'बिग फोर' स्कैंडल: वायरल अश्लील वीडियो पर एक्टर अर्रोन विलाफ्लोर ने तोड़ी चुप्पी, बताया- 'यह केवल एक साजिश है'

'यह निजता का गंभीर उल्लंघन'

इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखते हुए कुएर्वा ने इसे आपराधिक कृत्य बताया. उन्होंने कहा, 'ऑनलाइन साझा किया जा रहा वीडियो मेरी जानकारी या सहमति के बिना रिकॉर्ड किया गया था. यह मेरी निजता का गंभीर उल्लंघन है और कानूनन एक अपराध है.' अभिनेता ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले पर अब और अधिक सार्वजनिक चर्चा नहीं करना चाहते और उन्होंने इस कठिन समय में समर्थन के लिए अपने मित्रों और परिवार का आभार जताया.

अभिनेत्री लेक्सी गोंजालेस ने किया बचाव

कुएर्वा के बयान से पहले, उनकी पूर्व प्रेमिका और अभिनेत्री लेक्सी गोंजालेस भी उनके समर्थन में खुलकर सामने आईं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'थ्रेड्स' पर इस तरह की सामग्री साझा करने वालों की कड़ी आलोचना की. गोंजालेस ने इसे "घृणित" करार देते हुए लिखा, 'किसी के निजी वीडियो फैलाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश करना गलत है. लोगों को शर्म आनी चाहिए.' यह भी पढ़ें: Nikko Natividad Viral Video: क्या है लीक हुए निजी क्लिप का पूरा सच?

गिल कुएर्वा ने वायरल सेक्स वीडियो पर तोड़ी चुप्पी

कानून के दायरे में अपराध

फिलीपींस के 'एंटी-फोटो एंड वीडियो वोयूरिज्म एक्ट 2009' (रिपब्लिक एक्ट नंबर 9995) के तहत, किसी भी व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना उसके निजी या यौन क्रिया के वीडियो रिकॉर्ड करना या उन्हें वितरित करना गैर-कानूनी है. ऐसा करने वाले दोषियों को लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

क्या है 'बिग 4' स्कैंडल?

कुएर्वा का यह मामला उस ऑनलाइन लहर का हिस्सा है जिसे सोशल मीडिया पर 'बिग फोर' (Big Four) वीडियो स्कैंडल कहा जा रहा है. इस मामले में कथित तौर पर अन्य अभिनेताओं के नाम भी लिए जा रहे हैं. हालांकि, अन्य अभिनेताओं ने या तो इन दावों को खारिज कर दिया है या चुप्पी साधी हुई है. कुछ अभिनेताओं का तर्क है कि उनके नाम से चल रहे वीडियो उनके पेशेवर फिल्म प्रोजेक्ट्स के क्लिप हैं, जिन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.

महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है ताकि डिजिटल निजता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके. ऐसी किसी भी यौन रूप से स्पष्ट (Sexually Explicit) या लीक हुई सामग्री को न तो होस्ट किया जाता है और न ही वितरित किया जाता है. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी सामग्री को न तो खोजें और न ही साझा करें, क्योंकि यह न केवल अनैतिक है बल्कि गंभीर कानूनी परिणामों का कारण भी बन सकता है.