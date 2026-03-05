सूरत पुलिस की सतर्कता: ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, लोगों को जागरूक करने के लिए जारी किया 'डेमो वीडियो'

सूरत पुलिस की सतर्कता (Photo Credits: Instagram)

सूरत: सूरत पुलिस (Surat Police) ने धोखाधड़ी के एक मामले में एक शातिर आरोपी को धर दबोचा है. अपनी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने इस आरोपी की कार्यशैली को सार्वजनिक किया है, ताकि आम नागरिक सतर्क हो सकें. पुलिस ने एक 'डेमो वीडियो' (Demo Video) तैयार करवाया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे ठग राह चलते लोगों को अपनी बातों में फंसाकर अपना शिकार बनाते हैं. यह पहल नागरिकों को डिजिटल और भौतिक धोखाधड़ी के प्रति शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई है.

पुलिस द्वारा जारी वीडियो में ठगों के काम करने के तरीके का खुलासा किया गया है. अक्सर ये लोग मदद के बहाने या किसी स्कीम का लालच देकर बातचीत शुरू करते हैं. व्यक्ति के भरोसे को जीतकर उनसे कीमती सामान या नकदी ठग लेते हैं. पुलिस का मानना है कि ऐसे अपराधी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सक्रिय रहते हैं और जल्दबाजी में लोगों को निशाना बनाते हैं. यह भी पढ़ें: Digital Hashing: डिजिटल हैशिंग क्या है? निजी फोटो और वीडियो लीक होने से बचाने में कैसे मददगार है यह तकनीक

पुलिस की अपील: रहें सावधान

सूरत पुलिस ने नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी अजनबी की बातों में आकर अपना कीमती सामान या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें.

सतर्कता ही बचाव है: यदि कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध लगे, तो तुरंत दूरी बनाएं.

यदि कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध लगे, तो तुरंत दूरी बनाएं. तत्काल सूचना दें: किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य से काम लें और इसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर दें.

सूरत पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

'डेमो वीडियो' का महत्व

पुलिस प्रशासन का मानना है कि लिखित निर्देशों की तुलना में दृश्यात्मक (Visual) माध्यम से लोग अधिक जल्दी सीखते हैं. इस डेमो वीडियो के जरिए पुलिस यह दिखाना चाहती है कि ठग किस तरह का व्यवहार करते हैं, ताकि लोग ऐसी परिस्थितियों को पहले से भांप सकें और समय रहते खुद को सुरक्षित कर सकें.

पुलिस ने नागरिकों से यह भी अनुरोध किया है कि वे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग ठगी के इन तौर-तरीकों से परिचित हो सकें.