Matrimony Scam: नवी मुंबई के सरकारी कर्मचारी से शादी का झांसा देकर 42.87 लाख की ठगी, बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी

Scam Alert (Photo Credits: Pexels)

पुणे: मैट्रिमोनी वेबसाइट्स (Matrimony Websites) के जरिए होने वाली धोखाधड़ी (Scam) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. पुणे (Pune) में एक ऐसा ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां नवी मुंबई (Navi Mumbai) के एक सरकारी कर्मचारी (Government Employee) को शादी के नाम पर करीब 43 लाख रुपये का चूना लगाया गया है. इस संबंध में भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन (Bharti Vidyapeeth Police Station) में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित की मुलाकात अगस्त 2023 में एक मैट्रिमोनी वेबसाइट के जरिए एक महिला से हुई थी। बातों-बातों में दोनों के बीच दोस्ती हो गई और महिला ने पीड़ित को शादी का भरोसा दिलाया. धीरे-धीरे महिला ने पीड़ित का विश्वास जीत लिया और दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध बन गए. यह भी पढ़ें: सूरत पुलिस की सतर्कता: ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, लोगों को जागरूक करने के लिए जारी किया 'डेमो वीडियो'

इस दौरान महिला और उसके परिवार ने कर्ज चुकाने और अन्य व्यक्तिगत खर्चों का हवाला देते हुए पीड़ित से रुपयों की मांग शुरू कर दी. पीड़ित ने शादी का वादा मानकर कई बार ऑनलाइन और नकद माध्यमों से कुल 42.87 लाख रुपये महिला और उसके परिवार के खाते में स्थानांतरित किए.

बलात्कार के केस की धमकी और वसूली

ठगी का सिलसिला तब और बढ़ गया जब महिला ने और अधिक पैसों की मांग शुरू कर दी। जब पीड़ित ने पैसे देने से मना किया, तो आरोपी महिला ने उसे बलात्कार (Rape Case) के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी. ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर अंततः पीड़ित ने पुलिस का रुख किया.

पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की पहचान

शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस द्वारा पहचाने गए आरोपियों में मुख्य आरोपी महिला निर्मल मेश्राम, उसके पिता रेवानंद मेश्राम और उसकी बहन शीतल मडके शामिल हैं. पुलिस अब बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी, डिजिटल संचार रिकॉर्ड और अन्य सबूतों को जुटाने में लगी है.

मैट्रिमनी स्कैम: बढ़ते खतरे

यह मामला मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पर होने वाली धोखाधड़ी की गंभीर समस्या को दर्शाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ठग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर लोगों को भावनात्मक रूप से 'हनी-ट्रैप' में फंसा रहे हैं.

आम जनता के लिए सुझाव:

मैट्रिमोनी साइट्स पर मिलने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि की अच्छी तरह जांच करें.

अनजान व्यक्ति को बड़ी रकम ट्रांसफर करने से पहले सतर्क रहें.

किसी भी प्रकार की धमकी या ब्लैकमेलिंग होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में रिपोर्ट करें.

पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.