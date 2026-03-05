Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी का मौका, 419 पदों के लिए 8 मार्च से पहले करें आवेदन

PDCC Bank Recruitment 2025

Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में शानदार करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर सहित विभिन्न 419 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. Bank of Maharashtra Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी का सुनहरा अवसर, इन पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

बीओबी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हो गई है, और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने की सोच रहे हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय समय सीमा के भीतर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो उनके हाथ से एक शानदार मौका निकल जाएगा.

बीओबी ने जिन 419 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें रेगुलर के 166 और कॉन्ट्रैक्चुअल के 253 पद शामिल हैं. रेगुलर पदों में सीनियर मैनेजर के 132 और मैनेजर के 34 पद हैं. वहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल पदों में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के 14, डिप्टी मैनेजर के 62, और असिस्टेंट मैनेजर के 177 पद शामिल हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ एमबीए/पीजीडीएम/सीए/सीएफए/सीएमए की डिग्री और तय सालों के कार्य अनुभव होना चाहिए.

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु पद अनुसार 32 साल से 40 साल के बीच निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 फरवरी के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो जनरल/ईडब्लूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्लूडी/महिला और एक्स-सर्विसमैन के लिए 175 रुपए तय किया गया है.

बीओबी की ओर से सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वालों में से योग्य उम्मीदवार का चयन शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बीओबी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर जाने के बाद पद से संबंधित जारी एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. फिर फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.