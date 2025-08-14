Bank of Maharashtra Recruitment 2025: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी का सुनहरा अवसर, इन पदों पर भर्ती शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

Bank of Maharashtra Officer Recruitment 2025

Bank of Maharashtra Recruitment 2025: अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) ने ऑफिसर्स के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कितने पद हैं खाली?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस भर्ती अभियान में कुल 500 ऑफिसर पदों को भरने जा रहा है. यह अवसर खासतौर पर उन युवाओं के लिए बेहतरीन है, जो बैंकिंग सेक्टर में स्थायी और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं. इस नौकरी के जरिए न सिर्फ बेहतर सैलरी बल्कि लंबे समय तक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित किया जा सकता है.

योग्यता क्या होनी चाहिए?

उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक (Bachelor’s Degree) या इंटीग्रेटेड डबल डिग्री (Integrated Double Degree) हासिल की होनी जरुरी है. सभी सेमेस्टर या साल में कम से कम 60% अंक जरूरी हैं, जबकि एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC) और पीडब्ल्यूडी (PWD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम 55% अंक रखे गए हैं. इसके अलावा, अगर उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) है, तो वह भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में दो मुख्य चरण होंगे. पहले चरण में उम्मीदवार ऑनलाइन लिखित परीक्षा (Online Written Test) देंगे और दूसरे चरण में साक्षात्कार (Interview) होगा. लिखित परीक्षा बैंक की भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों को 1:3 के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का कुल वेटेज क्रमशः 150 और 100 अंक रहेगा, जिसे 75:25 के अनुपात में बदला जाएगा. सामान्य और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 45% अंक अनिवार्य होंगे. इस तरह उम्मीदवार का अंतिम चयन दोनों चरणों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपये जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल 118 रुपये तय किया गया है. यह शुल्क उम्मीदवार ऑनलाइन डेबिट कार्ड (Online Debit Card), क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) के माध्यम से आसानी से भर सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं.

अब होमपेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें.

मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.

अब निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.

आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 500 ऑफिसर पदों के लिए यह भर्ती बैंकिंग करियर शुरू करने का सुनहरा मौका है. योग्य उम्मीदवार समय पर ऑनलाइन आवेदन करके स्थिर और सम्मानजनक नौकरी पा सकते हैं.