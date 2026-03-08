IDBI बैंक में 1300 पदों पर बंपर भर्ती, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आवेदन शुरू; idbi.bank.in पर ऐसे करें अप्लाई

IDBI Bank Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए IDBI बैंक ने एक बड़ा अवसर प्रदान किया है. बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) और असिस्टेंट मैनेजर (Grade A) के कुल 1300 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 8 मार्च 2026 से शुरू हो गई है. योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं.
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया
IDBI बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
पदों का विवरण और योग्यता
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1300 पदों को भरा जाएगा. इसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पद शामिल हैं. इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होनी अनिवार्य है. कुछ पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की भी मांग की जा सकती है.
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का स्वरूप
उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और उसके बाद होने वाले व्यक्तिगत साक्षात्कार (Interview) के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में मुख्य रूप से लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल/बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की संभावित तारीखों की घोषणा जल्द ही बैंक द्वारा की जाएगी.
वेतनमान और अन्य लाभ
चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक सैलरी पैकेज ऑफर किया जा रहा है. रिपोर्टों के अनुसार, इन पदों पर वार्षिक सीटीसी (CTC) 6 लाख रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा, बैंक के नियमों के अनुसार भत्ते, मेडिकल सुविधा और अन्य बैंकिंग लाभ भी प्रदान किए जाएंगे.
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
-
सबसे पहले IDBI बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbi.bank.in पर जाएं.
-
होमपेज पर 'Careers' सेक्शन में जाकर 'Current Openings' पर क्लिक करें.
-
भर्ती से संबंधित लिंक "Recruitment of Junior Assistant Manager & Assistant Manager 2026" का चयन करें.
-
'Apply Online' पर क्लिक करें और अपना पंजीकरण (Registration) करें.
-
आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
-
अंत में, फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें.