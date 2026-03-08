Nishant Kumar to Join JDU Today: बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री, आज दोपहर 1 बजे जेडीयू की ग्रहण करेंगे सदस्यता

(Photo Credits Twitter)

Nishant Kumar to Join JDU Today: बिहार के सियासी गलियारों में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) आज दोपहर 1 बजे औपचारिक रूप से जनता दल (यूनाइटेड) की सदस्यता ग्रहण करेंगे. लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद, निशांत का यह कदम पार्टी में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है.

विधायकों के साथ होगी बैठक

पार्टी सूत्रों के अनुसार, जेडीयू में शामिल होने के तुरंत बाद निशांत कुमार पार्टी के युवा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति को समझना और भविष्य की कार्ययोजना तैयार करना है. निशांत ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वह पूरे राज्य का दौरा करेंगे ताकि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर सकें. यह भी पढ़े: बिहार के CM नीतीश कुमार ने JD(U) कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र (See Pics and Videos)

'परिवारवाद' के विरोध से 'राजनीतिक जरूरत' तक

नीतीश कुमार हमेशा से राजनीति में 'परिवारवाद' के मुखर विरोधी रहे हैं. हालांकि, निशांत कुमार की एंट्री को राजनीतिक विशेषज्ञ एक 'मजबूरी' और 'जरूरत' दोनों के रूप में देख रहे हैं. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं और राज्य की बदलती परिस्थितियों के बीच, पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो कैडर को एकजुट रख सके.

कौन हैं निशांत कुमार?

50 वर्षीय निशांत कुमार पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने रांची के BIT मेसरा से शिक्षा प्राप्त की है. अब तक वह पूरी तरह से एक लो-प्रोफाइल जीवन जी रहे थे और उनका झुकाव अध्यात्म की ओर अधिक रहा है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से वह पार्टी की बैठकों में सक्रिय देखे गए हैं, जिससे उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई थीं.

संभावित भूमिका और कयास

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि निशांत कुमार को पार्टी में कोई बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जा सकती है. कुछ रिपोर्टों में उन्हें राज्य का अगला उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है. पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके आने को लेकर काफी उत्साह है और पटना की सड़कों पर उनके स्वागत में बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं.