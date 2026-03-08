Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अहमदाबाद में भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 Final Match Satta Bazar Favorite Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है, जहां जीतने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि न्यूजीलैंड की अगुवाई मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand T20I Head To Head Record: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, जानें दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

करीब एक महीने तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है. वहीं न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया था. अब दोनों टीमें अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी के लिए भिड़ने को तैयार हैं. टीम इंडिया के पास इस मुकाबले को जीतकर तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम करने का शानदार मौका है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs NZ T20I Head To Head Record)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2007 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं न्यूजीलैंड की टीम को 11 मैचों में जीत मिली है. एक मुकाबला टाई रहा है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IND vs NZ Satta Bazar)

इस फाइनल मुकाबले से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में भी हलचल तेज हो गई है. भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ Satta Bazar Rate) मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार में भारत की टीम को फेवरेट माना जा रहा है. घरेलू परिस्थितियों और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम इंडिया पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम भाव मिलता है. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुकाबले में भारत पर कम भाव चल रहा है, जबकि न्यूजीलैंड पर ज्यादा भाव देखने को मिल रहा है.

हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और न्यूजीलैंड की टीम बड़े मुकाबलों में उलटफेर करने के लिए जानी जाती है. इसलिए मैच के दौरान सट्टा बाजार के भाव में बदलाव भी देखने को मिल सकता है.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा या जुआ या इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.