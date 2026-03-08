Petrol Price Today, March 8, 2026: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच फिलहाल पेट्रोल के दाम स्थिर, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर के ताजा रेट

Petrol Price Today, March 8, 2026: भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आज, 8 मार्च 2026 के लिए पेट्रोल की ताजा दरें जारी कर दी हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बावजूद, आज घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है, जबकि मुंबई में यह 103.54 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है.

प्रमुख शहरों में आज के पेट्रोल रेट (प्रति लीटर)

विभिन्न राज्यों में वैट (VAT) और स्थानीय शुल्कों के कारण पेट्रोल की कीमतों में अंतर देखा जाता है. आज के प्रमुख शहरों के रेट नीचे दिए गए हैं:

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) हैदराबाद INR 107.46 कोलकाता INR 105.41 जयपुर INR 104.69 पुणे INR 104.04 मुंबई INR 103.54 बेंगलुरु INR 102.99 चेन्नई INR 100.80 गुरुग्राम INR 95.51 नोएडा INR 94.88 दिल्ली INR 94.77 लखनऊ INR 94.69 अहमदाबाद INR 94.49

वैश्विक बाजार का दबाव और कच्चे तेल का भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमतें 94 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ऊर्जा बाजार में जोखिम बढ़ गया है. विशेष रूप से 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' जैसे प्रमुख पारगमन मार्गों के बंद होने की आशंका ने कीमतों को ऊपर धकेला है. हालांकि, भारतीय तेल कंपनियां जैसे IOCL, BPCL और HPCL फिलहाल वैश्विक झटकों को खुद सोख रही हैं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं पर तुरंत बोझ न पड़े.

क्यों अलग-अलग होते हैं शहरों के दाम?

पेट्रोल की अंतिम खुदरा कीमत कच्चे तेल की आधार कीमत, डॉलर-रुपया विनिमय दर और सरकारी करों (Tax) के संयोजन से निर्धारित होती है. वर्तमान में भारतीय रुपया प्रति अमेरिकी डॉलर 91.94 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिससे आयात बिल पर दबाव बढ़ा है. इसके अलावा, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट (VAT) मिलकर पेट्रोल की कीमत का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं. यही कारण है कि अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों की कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई देता है.

फिलहाल रविवार होने के कारण बाजार में शांति है, लेकिन वैश्विक स्थितियों को देखते हुए विशेषज्ञ आने वाले दिनों में कीमतों की समीक्षा की संभावना जता रहे हैं.