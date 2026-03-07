Silver Rate Today, March 07, 2026: चांदी के दाम में गिरावट जारी, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, March 07, 2026: शनिवार, 7 मार्च 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख बना रहा. अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू बाजार में निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के कारण चांदी इस महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है. दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख केंद्रों में आज चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम 100 रुपये की मामूली गिरावट दर्ज की गई है.

प्रमुख शहरों में आज चांदी के भाव

देश के औद्योगिक और खुदरा केंद्रों में आज चांदी की कीमतें (प्रति किलोग्राम) इस प्रकार हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 07, 2026: सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

शहर चांदी की कीमत (प्रति किलोग्राम) दिल्ली ₹2,84,900 मुंबई ₹2,84,900 चेन्नई ₹2,94,900 हैदराबाद ₹2,94,900 बेंगलुरु ₹2,84,900 अहमदाबाद ₹2,84,900 कोलकाता ₹2,84,900 पुणे ₹2,84,900 केरल ₹2,84,900 वडोदरा ₹2,84,900

भारी साप्ताहिक सुधार और बाजार का रुझान

चांदी की कीमतों में यह गिरावट एक बड़े साप्ताहिक सुधार का हिस्सा है. गौरतलब है कि 2 मार्च को चांदी 3.15 लाख रुपये के मासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे अब तक इसमें लगभग 30,000 रुपये की कमी आ चुकी है. इससे पहले, जनवरी के अंत में मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में तनाव के कारण चांदी 4 लाख रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई थी.

गिरावट के पीछे मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, कीमतों में इस 'कूलिंग-ऑफ' अवधि के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं:

मुनाफावसूली: साल की शुरुआत में आई ऐतिहासिक तेजी के बाद निवेशक अब बड़े पैमाने पर अपना मुनाफा बुक कर रहे हैं.

डॉलर इंडेक्स में स्थिरता: अमेरिकी डॉलर सूचकांक में मजबूती और ट्रेजरी यील्ड के स्थिर रहने से सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की तत्काल मांग में कमी आई है.

रिस्क प्रीमियम में कमी: युद्ध की आशंकाओं के कारण जो अतिरिक्त प्रीमियम कीमतों में जुड़ा था, वह अब धीरे-धीरे कम हो रहा है.

औद्योगिक मांग से मिल रहा सहारा

भले ही खुदरा बाजार में कीमतें गिर रही हैं, लेकिन चांदी को 2.80 लाख रुपये के स्तर पर मजबूत तकनीकी समर्थन मिल रहा है. सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर से आने वाली निरंतर औद्योगिक मांग ने कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने से रोका है. जानकारों का मानना है कि ऐतिहासिक मानकों की तुलना में चांदी अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है.