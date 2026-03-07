Bank Holiday Today, 7 March 2026: क्या आज बैंक खुले हैं या बंद? जानें शनिवार को बैंक अवकाश के क्या हैं नियम

मुंबई: यदि आप आज, 7 मार्च 2026 को बैंकिंग संबंधी किसी कार्य के लिए शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज महीने का पहला शनिवार होने के नाते देश भर के सभी निजी और सरकारी बैंक खुले रहेंगे. ग्राहक आज नकदी जमा, निकासी और चेक क्लीयरेंस जैसे अपने नियमित वित्तीय कार्य सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान निपटा सकते हैं.

शनिवार को बैंक अवकाश के क्या हैं नियम?

भारत में बैंकिंग नियमों के तहत, सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इसके विपरीत, महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक पूरी तरह से कार्यशील रहते हैं. चूंकि आज 7 मार्च महीने का पहला शनिवार है, इसलिए बैंकिंग सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

मार्च 2026 के लिए शनिवार का अवकाश कैलेंडर

मार्च महीने के दौरान बैंकों की छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है, ताकि आप अपने कार्यों की योजना पहले से बना सकें:

7 मार्च 2026 (पहला शनिवार): बैंक खुले हैं.

14 मार्च 2026 (दूसरा शनिवार): बैंक बंद रहेंगे.

21 मार्च 2026 (तीसरा शनिवार): बैंक खुले हैं.

28 मार्च 2026 (चौथा शनिवार): बैंक बंद रहेंगे.

इसके अतिरिक्त, सभी रविवार को बैंक साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहते हैं.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी जारी

भले ही दूसरे या चौथे शनिवार को बैंक शाखाएं भौतिक रूप से बंद रहती हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए वैकल्पिक डिजिटल माध्यम हमेशा उपलब्ध रहते हैं. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, एटीएम (ATM) और यूपीआई (UPI) सेवाएं 24x7 काम करती हैं. फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और बैलेंस चेक जैसे कार्य इन माध्यमों से छुट्टियों के दिन भी किए जा सकते हैं.

अतः, यदि आप असमंजस में थे कि "क्या आज 7 मार्च 2026 को बैंक की छुट्टी है?", तो इसका उत्तर 'नहीं' है. आज देश भर में बैंक खुले हैं और आप अपनी निकटतम शाखा में जाकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.