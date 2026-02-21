Bank Holiday: क्या 21 फरवरी को बंद हैं बैंक? घर से निकलने से पहले जानें शनिवार का वर्किंग स्टेटस

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Bank Holiday Today, February 21, 2026: अगर आप आज बैंक (Bank) से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. आज शनिवार, 21 फरवरी 2026 को देशभर के अधिकांश सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक (Public and Private Sector Banks) खुले रहेंगे. आमतौर पर शनिवार को होने वाली छुट्टियों को लेकर ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति रहती है, लेकिन कैलेंडर के अनुसार आज बैंकों में सामान्य कामकाज जारी रहेगा. यह भी पढ़ें: Bank Holiday: क्या आज 20 फरवरी को बैंक बंद हैं? जानें अपने शहर का हाल और राज्य स्थापना दिवस का महत्व

क्यों खुला है आज बैंक?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. आज 21 फरवरी, महीने का तीसरा शनिवार है. नियम के मुताबिक, पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार (यदि किसी महीने में हो) को बैंक पूरी तरह कार्यशील रहते हैं. इसलिए, आज बैंक की कोई घोषित राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है.

शाखाओं में उपलब्ध सेवाएं

आज बैंक खुले होने के कारण ग्राहक अपनी संबंधित शाखाओं में जाकर नियमित बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

नकद जमा और निकासी (Cash Deposits & Withdrawals)

चेक क्लीयरेंस (Cheque Clearances)

नई पासबुक या एटीएम के लिए आवेदन

केवाईसी (KYC) अपडेट और अन्य कागजी काम

क्षेत्रीय छुट्टियों का रखें ध्यान

हालांकि यह एक वर्किंग शनिवार है, लेकिन बैंक अवकाश कई बार राज्यों के स्थानीय त्योहारों या विशेष अवसरों पर भी निर्भर करते हैं. यदि आपके राज्य या शहर में आज कोई विशिष्ट क्षेत्रीय त्योहार है, तो वहां की शाखाएं बंद हो सकती हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बड़े काम के लिए निकलने से पहले अपनी स्थानीय बैंक शाखा के वर्किंग स्टेटस की पुष्टि कर लें. यह भी पढ़ें: Bank Holiday: क्या 18 फरवरी को देशभर के बैंक बंद हैं? जानें लोसार और अन्य छुट्टियों का पूरा शेड्यूल

डिजिटल बैंकिंग सेवा रहेगी जारी

यदि किसी कारणवश आप बैंक शाखा नहीं जा पाते हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में निम्नलिखित सेवाएं 24/7 चालू रहती हैं:

मोबाइल और नेट बैंकिंग: फंड ट्रांसफर और बिल भुगतान के लिए.

फंड ट्रांसफर और बिल भुगतान के लिए. ATM सेवाएं: नकद निकासी के लिए.

नकद निकासी के लिए. UPI ट्रांजैक्शन: ऑनलाइन भुगतान के लिए.

अतः, आज शनिवार होने के बावजूद आप अपनी बैंकिंग जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. बैंक सोमवार से शुक्रवार की तरह ही आज भी अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे और बंद होंगे.