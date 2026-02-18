Bank Holiday: क्या 18 फरवरी को देशभर के बैंक बंद हैं? जानें लोसार और अन्य छुट्टियों का पूरा शेड्यूल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई/गंगटोक: भारत के कुछ हिस्सों में आज, बुधवार 18 फरवरी 2026 को लोसार (Losar) यानी तिब्बती नववर्ष (Tibetan New Year) के उपलक्ष्य में बैंक बंद हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) यानी आरबीआई (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, यह अवकाश मुख्य रूप से सिक्किम राज्य के लिए है. इसका अर्थ है कि सिक्किम (Sikkim) के गंगटोक (Gangtok) और अन्य शहरों में आज सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों में कामकाज नहीं होगा. हालांकि, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे अन्य प्रमुख महानगरों में बैंकिंग सेवाएं (Banking Services) सामान्य रूप से जारी रहेंगी. यह भी पढ़ें: 31 जनवरी: बैंक जाने की सोच रहे हैं तो पढ़ें यह अपडेट, जानें आज शाखाएं खुली हैं या नहीं

सिक्किम में 'लोसार' की छुट्टी

लोसार सिक्किम में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है। इसके चलते आरबीआई ने राज्य के सभी बैंकों के लिए इस दिन अवकाश घोषित किया है। इस दौरान शाखाओं में काउंटर सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन एटीएम (ATM) और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी।

इस सप्ताह की अन्य छुट्टियां

फरवरी का यह सप्ताह देश के अलग-अलग हिस्सों में क्षेत्रीय त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों के कारण छुट्टियों से भरा हुआ है. यदि आपके पास बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य है, तो आने वाली इन छुट्टियों को नोट कर लें:

19 फरवरी (गुरुवार): छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर और बेलापुर जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

के अवसर पर महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर और बेलापुर जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे. 20 फरवरी (शुक्रवार): राज्योत्सव दिवस (Statehood Day) के चलते मिजोरम (आइजोल) और अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) में बैंक अवकाश रहेगा.

के चलते मिजोरम (आइजोल) और अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) में बैंक अवकाश रहेगा. 22 फरवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के कारण देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग से नहीं रुकेगा काम

शाखाएं बंद होने के बावजूद, ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन में कोई समस्या नहीं होगी. एटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और मोबाइल बैंकिंग ऐप्स 24/7 चालू रहेंगे. हालांकि, बैंक शाखाओं से होने वाले चेक क्लियरिंग जैसे कार्यों में 24 घंटे की देरी हो सकती है, जो अगले वर्किंग डे पर पूरे किए जाएंगे.

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, सभी बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहते हैं. इस महीने की अंतिम बैंक छुट्टी 28 फरवरी (चौथा शनिवार) को होगी. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी बैंक शाखा जाने से पहले स्थानीय अवकाश सूची की जांच कर लें.