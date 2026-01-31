31 जनवरी: बैंक जाने की सोच रहे हैं तो पढ़ें यह अपडेट, जानें आज शाखाएं खुली हैं या नहीं

Are Banks Open or Closed Today: यदि आपके बैंक से जुड़े कुछ काम अधूरे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज शनिवार, 31 जनवरी 2026 को बैंक शाखाएं खुली होंगी या नहीं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. आज देश भर में बैंक खुले रहेंगे और कामकाज सामान्य रूप से चलेगा. आमतौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, जिससे लोगों में शनिवार की छुट्टियों को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है. लेकिन आज जनवरी का पांचवा शनिवार है, जिस दिन बैंक पूरी तरह कार्यात्मक रहते हैं.

क्या है शनिवार की छुट्टी का गणित?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, भारत में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक महीने के केवल दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं.

पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक सामान्य रूप से कार्य करते हैं.

31 जनवरी 2026 को पांचवा शनिवार होने के कारण, शाखाएं जनता के लिए खुली रहेंगी.

राज्यवार छुट्टियों का प्रभाव

आरबीआई की आधिकारिक अवकाश सूची के अनुसार, आज 31 जनवरी को किसी भी राज्य में कोई विशेष क्षेत्रीय या स्थानीय अवकाश घोषित नहीं किया गया है. महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्यों सहित देश के लगभग सभी हिस्सों में बैंक चालू रहेंगे. हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय बैंक की शाखा के समय की पुष्टि अवश्य कर लें, क्योंकि शनिवार को कई शाखाओं में कामकाज का समय कम हो सकता है.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी जारी

भले ही भौतिक शाखाएं बंद हों या खुली, बैंक की डिजिटल सेवाएं 24x7 उपलब्ध रहती हैं.

इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग: फंड ट्रांसफर और बैलेंस चेक जैसे काम कभी भी किए जा सकते हैं. UPI और ATM: नकद निकासी और त्वरित भुगतान की सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी. चेक क्लीयरेंस: ध्यान दें कि शाखाएं खुली होने पर ही चेक क्लीयरेंस और दस्तावेज जमा करने जैसे कार्य संपन्न होंगे.

फरवरी 2026 में बैंक छुट्टियों पर एक नजर

जनवरी का महीना समाप्त हो रहा है और कल से फरवरी शुरू होगा. अगले महीने के लिए आरबीआई की सूची बताती है कि:

1 फरवरी: रविवार (साप्ताहिक अवकाश).

14 फरवरी: दूसरा शनिवार.

28 फरवरी: चौथा शनिवार.

इन तारीखों के अलावा रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे. इसलिए, यदि आपका कोई काम बकाया है, तो उसे आज ही निपटा लेना समझदारी होगी.