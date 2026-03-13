‘I Love Her’: उज्जैन में सनकी आशिक की करतूत, महिला के अंडरगारमेंट्स चुराते CCTV में कैद; सीने पर गुदवाया था नाम

प्रतीककात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

उज्जैन: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) शहर से एक बेहद अजीबोगरीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहाँ के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र (Chimanganj Mandi Police Station Area) में पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को महिला के घर के बाहर सूख रहे अंतःवस्त्र (इनरवेयर) (Innerwear) चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को चिह्नित कर कार्रवाई की.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अमित मालवीय के रूप में हुई है, जो पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है. मामला तब प्रकाश में आया जब महिला ने देखा कि उसके घर के बाहर तार पर सूखने के लिए डाले गए कपड़ों में से अंतःवस्त्र गायब हैं. चोरी के संदेह में जब परिवार ने घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो आरोपी की हरकतें देखकर सब दंग रह गए. यह भी पढ़ें: Cannibalism Horror: एमपी के उज्जैन में शख्स ने 16 साल के लड़के की हथौड़े से ली जान, उसका मांस खाया और खून पिया, आरोपी गिरफ्तार

वीडियो में कथित तौर पर देखा गया कि आरोपी अमित चुपके से कपड़ों के पास पहुँचता है। वहां कई अन्य कपड़े भी सूख रहे थे, लेकिन उसने केवल महिला के अंतःवस्त्र उठाए, उन्हें अपनी डेनिम जींस की जेब में डाला और शांति से वहां से निकल गया.

सीने पर गुदवाया था महिला का नाम

चोरी की पुष्टि होने के बाद, परिवार ने सीसीटीवी क्लिप पुलिस को सौंपी. चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसी कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया.

थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरी ने बताया कि आरोपी अमित ने दावा किया कि वह उस महिला से एकतरफा प्यार करता है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह महिला के प्रति गहरा आकर्षण रखता है और उसने अपने सीने पर महिला के नाम का टैटू भी गुदवाया हुआ है.

कानूनी कार्रवाई और जांच जारी

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति और उसके पिछले रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले की आगे की तफ्तीश जारी है.