Ujjain Balloon Blast: उज्जैन में बीजेपी की रैली के दौरान बड़ा हादसा टला, स्वागत मंच पर फटे हाइड्रोजन गुब्बारे; बाल-बाल बचे भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष (Watch Video)

उज्जयिनी (उज्जैन): मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) की एक स्वागत रैली के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्वागत मंच पर रखे हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों के गुच्छे में जोरदार धमाका हो गया. यह घटना भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) (Bharatiya Janata Yuva Morcha) के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर (Shyam Tailor) के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में हुई. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज दूर तक सुनी गई और मंच पर मौजूद नेता व कार्यकर्ता नीचे गिर पड़े. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. यह भी पढ़ें: दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा: गड्ढे में गिरकर बाइकर की मौत, परिजनों का आरोप- 'मदद के लिए 6 थानों के चक्कर काटे, पर किसी ने नहीं सुनी'

स्वागत के दौरान अचानक हुआ धमाका

जानकारी के अनुसार, श्याम टेलर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे थे. उनके स्वागत में नानाखेड़ा से भाजपा कार्यालय तक भव्य रैली निकाली जा रही थी. सांवेर रोड पर दो तालाब के पास एक स्वागत मंच तैयार किया गया था.

जैसे ही श्याम टेलर मंच पर पहुंचे, उन्हें माला पहनाकर और गदा भेंट कर सम्मानित किया गया. इसी दौरान एक कार्यकर्ता हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों का एक गुच्छा लेकर उनके पास आया, जिन्हें हवा में छोड़ना था, लेकिन इससे पहले कि गुब्बारे छोड़े जाते, उनमें अचानक तेज रोशनी और धमाके के साथ विस्फोट हो गया.

मंच पर मची अफरा-तफरी

धमाका होते ही मंच पर धुआं छा गया और वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई.

नेता गिरे: धमाके के झटके से खुद प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर और उनके आसपास खड़े कार्यकर्ता मंच पर ही गिर पड़े.

चश्मदीदों के मुताबिक, गुब्बारा फटने की आवाज किसी बम ब्लास्ट जैसी थी, जिससे एक पल के लिए वहां मौजूद लोग सहम गए. सुरक्षा: गनीमत रही कि आग की लपटें ज्यादा नहीं फैलीं और आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मियों व कार्यकर्ताओं ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया.

उज्जैन गुब्बारा विस्फोट

मुंबई के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में गैस से भरे गुब्बारों के फटने की घटना सामने आई है। बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर रखे गैस से भरे गुब्बारों में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे आग की लपटें उठने लगीं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते हालात पर काबू… pic.twitter.com/isPA6IKvtz — Ashish rai (@journorai) February 6, 2026

कौन हैं श्याम टेलर?

श्याम टेलर को हाल ही में नवंबर 2025 में मध्य प्रदेश भाजयुमो का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वे शाजापुर के रहने वाले हैं और इससे पहले जिले में संगठन के विभिन्न पदों पर सक्रिय रहे हैं. उनकी इस पहली उज्जैन यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, जिसके चलते जगह-जगह स्वागत मंच लगाए गए थे.

हाइड्रोजन गुब्बारों का जोखिम

विशेषज्ञों का कहना है कि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है. अक्सर बिजली के तारों के संपर्क में आने, पास में जल रही आतिशबाजी या किसी अन्य चिंगारी की वजह से ये गुब्बारे बम की तरह फट जाते हैं. इस घटना के बाद राजनीतिक कार्यक्रमों में हाइड्रोजन गुब्बारों के उपयोग पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.