Virat Kohli vs Jasprit Bumrah In IPL: आईपीएल में विराट कोहली को इतनी बार पवेलियन भेज चुके हैं जसप्रीत बुमराह, यहां देखें घातक तेज गेंदबाज का पूरा रिकॉर्ड

आईपीएल में विराट कोहली बनाम जसप्रीत बुमराह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: Jasprit Bumrah Journey In IPL: आईपीएल में अबतक कुछ ऐसा जसप्रीत बुमराह का सफर, 145 मैचों में चटकाए इतने विकेट, यहां जानें सीजन दर सीजन प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के स्टार खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अपनी टीम को खिताब दिलाने के इरादे से उतरेंगे, वहीं मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे.

आईपीएल 2025 में कैसा रहा प्रदर्शन

आईपीएल 2025 में विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए थे. उन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 657 रन बनाए, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल थे. वह टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

दूसरी ओर, जसप्रीत बुमराह ने 12 मैचों में 18 विकेट हासिल किए. उनका गेंदबाजी औसत 17.55 और इकॉनमी 6.67 रही. चोट के कारण वह शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाए थे, लेकिन वापसी के बाद उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया.

आईपीएल 2025 में आमना-सामना

आईपीएल 2025 में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का आमना-सामना एक ही पारी में हुआ. इस दौरान कोहली ने बुमराह की 6 गेंदों में 10 रन बनाए, जिसमें एक छक्का शामिल था. हालांकि, बुमराह उन्हें आउट नहीं कर सके थे.

आईपीएल में हेड टू हेड आंकड़े

आईपीएल इतिहास में दोनों खिलाड़ी 17 मैचों में आमने-सामने आए हैं. जसप्रीत बुमराह की 101 गेंदों पर विराट कोहली ने 150 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 148.51 रहा है. इस दौरान बुमराह ने कोहली को 5 बार आउट किया है. कोहली ने उनके खिलाफ 6 छक्के और 15 चौके भी लगाए हैं, जो इस टक्कर को और दिलचस्प बनाता है.

जसप्रीत बुमराह का आईपीएल रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने अब तक 183 विकेट हासिल किए हैं. उनके बाद लसिथ मलिंगा 170 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. बुमराह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार एक मैच में 3 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. उन्होंने 25 मैचों में यह कारनामा किया है. मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीते हैं, जिसमें बुमराह टीम का हिस्सा रहे.

विराट कोहली का आईपीएल रिकॉर्ड

विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज हैं. उन्होंने 267 मैचों की 259 पारियों में 8,661 रन बनाए हैं और उनका औसत 39.54 का रहा है. इस सीजन में वह 9,000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. उनके बाद रोहित शर्मा 7,046 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जो उनसे काफी पीछे हैं.