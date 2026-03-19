Jasprit Bumrah Journey In IPL: आईपीएल में अबतक कुछ ऐसा जसप्रीत बुमराह का सफर, 145 मैचों में चटकाए इतने विकेट, यहां जानें सीजन दर सीजन प्रदर्शन

जसप्रीत बुमराह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Jasprit Bumrah Journey In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: Cameron Green In IPL 2026: आईपीएल 2026 में कैमरून ग्रीन किस टीम से खेलेंगे, जानिए पूरी जानकारी

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लगातार 13वें सीजन में मुंबई इंडियंस टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे. बुमराह अब तक आईपीएल में 145 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 22.02 की औसत से 183 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उन्होंने दो बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया है.

कुछ ऐसा रहा शुरुआती करियर

जसप्रीत बुमराह ने साल 2013 में आईपीएल में डेब्यू किया था. पहले सीजन में उन्हें केवल 2 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए. इसके बाद 2014 में उन्हें 11 मुकाबलों में मौका मिला, लेकिन वह सिर्फ 5 विकेट ही ले सके. साल 2015 में जसप्रीत बुमराह ने 4 मैच खेले और 3 विकेट अपने नाम किए. हालांकि इसके बाद उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया.

2016 से शुरू हुआ सुनहरा दौर

साल 2016 जसप्रीत बुमराह के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. उन्होंने 14 मैचों में 15 विकेट हासिल किए. इसके बाद 2017 में उन्होंने 16 मैचों में 20 विकेट लिए और खुद को टीम के मुख्य गेंदबाज के रूप में स्थापित किया. आईपीएल 2018 में जसप्रीत बुमराह ने 14 मुकाबलों में 17 विकेट लिए. इसके बाद 2019 में उन्होंने 16 मैचों में 19 विकेट अपने नाम किए.

2020 और उसके बाद का प्रदर्शन

आईपीएल 2020 में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 मैचों में 27 विकेट हासिल किए, जो उनके करियर के बेहतरीन सीजनों में से एक रहा. आईपीएल 2024 में उन्होंने 13 मैचों में 20 विकेट लिए. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के खिलाफ उन्होंने 21 रन देकर 5 विकेट झटके, जो उनके करियर का यादगार प्रदर्शन रहा. आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह ने 12 मैचों में 18 विकेट लिए और अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाई.

मुंबई इंडियंस के लिए अहम खिलाड़ी

जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं. उनकी सटीक यॉर्कर, डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी और दबाव में विकेट लेने की क्षमता उन्हें खास बनाती है. आईपीएल 2026 में भी मुंबई इंडियंस टीम को उनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद होगी और वह टीम की सफलता में अहम भूमिका निभा सकते हैं.