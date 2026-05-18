CSK vs SRH, IPL 2026 63rd Match Stats And Preview: चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 63rd Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 63वां मुकाबला आज यानी 18 मई को चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (CSK vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. चेन्नई सुपरकिंग्स ने इस सीजन में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत और 6 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 12 मैच खेले हैं, जिसमें 7 में जीत और 5 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs SRH, IPL 2026 63rd Match Stats And Preview: प्लेऑफ की रेस में जीत दर्ज करने उतरेगी चेन्नई सुपरकिंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से 18 मई को होगा. रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और 6 में हार झेली है. वहीं, पैट कमिंस के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (CSK vs SRH Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 मैच खेले गए हैं. इनमें से 15 मुकाबले चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीते हैं, जबकि 8 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किए हैं. पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 10 रन से हराया था. चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए संजू सैमसन ने पिछले 10 मैचों में 168.07 की स्ट्राइक रेट से 437 रन बनाए हैं. वहीं रुतुराज गायकवाड़ ने पिछले 10 मैचों में 272 रन बनाए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने पिछले 10 मैचों में 211.94 की स्ट्राइक रेट से 426 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज ने पिछले 10 मैचों में 15 विकेट झटके हैं, जबकि साकिब हुसैन ने पिछले 8 मैचों में 12 विकेट अपने नाम किए हैं.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (CSK vs SRH Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को 5000 रन पूरे करने के लिए 64 रन की जरूरत है.

आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज शिवम दुबे को 2000 रन पूरे करने के लिए 41 रन की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को 7500 रन पूरे करने के लिए 58 रन की दरकार है.

आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को 50 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाज नूर अहमद को 100 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 200 चौके पूरे करने के लिए 1 चौके की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन को 5000 रन पूरे करने के लिए 76 रन की जरूरत है.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को 150 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को 200 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज साकिब हुसैन को 25 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 250 छक्के पूरे करने के लिए 5 छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन को 100 कैच पूरे करने के लिए 1 कैच की दरकार है.

नोट: चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.