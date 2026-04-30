CISCE Results 2026: ICSE 10वीं और ISC 12वीं के नतीजे घोषित, यहां देखें अपना स्कोरकार्ड और रीचेकिंग के नए नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Indian School Certificate Examinations) (CISCE) ने आज, गुरुवार को ICSE (कक्षा 10वीं) और ISC (कक्षा 12वीं) के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों, cisce.org और results.cisce.org पर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस वर्ष ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च तक आयोजित की गई थीं, जबकि ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल को संपन्न हुई थीं. गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थितियों के चलते बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रों पर परीक्षाएं रद्द कर दी थीं. यह भी पढ़ें: ICSE Class 10 Result 2026: ICSE कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026: जल्द घोषित हो सकते हैं नतीजे, results.cisce.org पर रखें नजर

अपना रिजल्ट कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं.

पर जाएं. होमपेज पर उपलब्ध 'ICSE' या 'ISC' रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

जरूरी क्रेडेंशियल (जैसे यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर) दर्ज करें.

रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें.

रीचेकिंग और अंक सुधार का विकल्प

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके पास रीचेकिंग के लिए आवेदन करने का विकल्प है. इसके लिए छात्रों को CISCE सर्विस पोर्टल के 'पब्लिक सर्विसेज' सेक्शन में जाकर आवेदन करना होगा। यह सुविधा परिणाम घोषित होने के बाद लगभग चार दिनों तक खुली रहती है. रीचेकिंग के लिए प्रति विषय 1,000 रुपये का ऑनलाइन शुल्क निर्धारित किया गया है.

कंपार्टमेंट परीक्षा पर महत्वपूर्ण अपडेट

CISCE ने साल 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है. यदि कोई छात्र 2026 की परीक्षा में एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे 2027 में दोबारा पूरी परीक्षा देनी होगी. हालांकि, छात्र उसी शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम दो विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए 'इंप्रूवमेंट परीक्षा' का विकल्प चुन सकते हैं.

अगले सत्र की पंजीकरण प्रक्रिया

अगले शैक्षणिक चक्र (2027) के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई और अगस्त 2026 के बीच शुरू होने की संभावना है. बोर्ड का यह बदलाव मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुधार-आधारित बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जिससे छात्रों को पूरे साल का इंतजार किए बिना अपने अंकों में सुधार करने का मौका मिलता है.