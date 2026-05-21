KKR vs MI, IPL 2026 65th Match Scorecard: ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से रौंदा, मनीष पांडे और रोवमैन पॉवेल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

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Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 65th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 65वां मुकाबला 20 मई को मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (MI vs KKR) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन में अपनी छठीं जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Mumbai Indians Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 41 रन के स्कोर पर टीम के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 84 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 147 रन बनाए. मुंबई इंडियंस की तरफ से कॉर्बिन बॉश ने सबसे ज्यादा नाबाद 32 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कॉर्बिन बॉश ने महज 18 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. कॉर्बिन बॉश के अलावा कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन बनाए.

दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को कैमरून ग्रीन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सौरभ दुबे, कैमरून ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. सौरभ दुबे, कैमरून ग्रीन और कार्तिक त्यागी के अलावा सुनील नारायण ने एक विकेट चटकाए. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 148 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 10 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 18.5 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से मनीष पांडे ने सबसे ज्यादा 45 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मनीष पांडे ने महज 33 गेंदों पर छह चौके लगाए. मनीष पांडे के अलावा रोवमैन पॉवेल ने 40 रन बटोरे.

वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम को दीपक चहर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. मुंबई इंडियं की ओर से कॉर्बिन बॉश ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. कॉर्बिन बॉश के अलावा एएम गजनफ़र, जसप्रीत बुमराह और दीपक चहर ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी: 147/8, 20 ओवर (रयान रिकेलटन 6 रन, रोहित शर्मा 15 रन, नमन धीर 0 रन, सूर्यकुमार यादव 15 रन, तिलक वर्मा 20 रन, हार्दिक पांड्या 26 रन, विल जैक रन, कॉर्बिन बॉश नाबाद 32 रन और दीपक चाहर 10 रन.)

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी: (सौरभ दुबे 2 विकेट, कैमरून ग्रीन 2 विकेट, कार्तिक त्यागी 2 विकेट और सुनील नारायण 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी: 148/6, 18.5 ओवर (अजिंक्य रहाणे 21 रन, फिन एलन 8 रन, मनीष पांडे 45 रन, कैमरून ग्रीन 4 रन, रोवमैन पॉवेल 40 रन, तेजस्वी दहिया 11 रन, रिंकू सिंह नाबाद 9 रन और अनुकूल रॉय नाबाद 4 रन.)

मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी: (जसप्रीत बुमराह 1 विकेट, दीपक चहर 1 विकेट, एएम गजनफ़र 1 विकेट और कॉर्बिन बॉश 3 विकेट).

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.