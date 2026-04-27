ICSE Class 10 Result 2026: ICSE कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026: जल्द घोषित हो सकते हैं नतीजे, results.cisce.org पर रखें नजर

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) जल्द ही ICSE (कक्षा 10वीं) के परिणाम 2026 घोषित करने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बोर्ड अंतिम औपचारिकताएं निभा रहा है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक सटीक समय और तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे इसी सप्ताह घोषित किए जा सकते हैं. लाखों छात्र अपने परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

परिणाम कहां और कैसे चेक करें?

नतीजे घोषित होने के बाद, छात्र इन आधिकारिक वेबसाइटों पर अपना स्कोर देख पाएंगे:

results.cisce.org

cisce.org

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपनी 'यूनिक आईडी' (Unique ID), 'इंडेक्स नंबर' (Index Number) और स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड संभाल कर रखें ताकि लॉगिन के समय कोई समस्या न हो.

SMS के जरिए भी देख सकेंगे रिजल्ट

इंटरनेट की समस्या होने पर छात्र SMS के माध्यम से भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर 'ICSE' के साथ अपनी सात अंकों की यूनिक आईडी टाइप करनी होगी (उदाहरण: ICSE 1234567) और इसे 09248082883 पर भेजना होगा. परिणाम तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगा.

डिजिलॉकर (DigiLocker) की सुविधा

CISCE छात्रों को उनकी डिजिटल मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट 'DigiLocker' के माध्यम से भी उपलब्ध कराएगा. यह डिजिटल दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्य होते हैं और छात्र इन्हें भविष्य के प्रवेश के लिए उपयोग कर सकते हैं. डिजिलॉकर पर लॉग इन करने के लिए छात्रों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा.

परीक्षा का बैकग्राउंड और उत्तीर्ण मानदंड

इस वर्ष ICSE की परीक्षाएं फरवरी और मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं. जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे परिणाम की घोषणा के बाद पुनर्मूल्यांकन (Recheck) के लिए आवेदन कर सकेंगे.