NEHU Result 2026 Released: एनईएचयू ने जारी किए सेमेस्टर परीक्षाओं के नतीजे, छात्र nehu.ac.in पर ऐसे देखें स्कोरकार्ड

NEHU Result 2026 Released: नॉर्थ-पूर्वी हिल यूनिवर्सिटी (NEHU) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. ये नतीजे उन छात्रों के लिए हैं जिन्होंने नवंबर 2025 में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं में भाग लिया था. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि छात्र अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक परीक्षा पोर्टल exams.nehu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

इन पाठ्यक्रमों के परिणाम हुए जारी

नवीनतम अपडेट के अनुसार, विश्वविद्यालय ने एफवाईयूपी (FYUP), बीएससी होम साइंस, बीए, बीएससी, बीएसडब्ल्यू (BSW), बीसीए (BCA), बीबीए, बीकॉम समेत पर्यटन और नर्सिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के परिणाम साझा किए हैं. इसके अतिरिक्त, कई स्नातकोत्तर (PG) विषयों के सेमेस्टर रिजल्ट भी पीडीएफ (PDF) प्रारूप में अपलोड कर दिए गए हैं. यह भी पढ़े: Rajasthan Board Class 12th Result Out: जारी हुआ राजस्थान बोर्ड 12वीं का परिणाम, rajresults.nic.in पर ऐसे चेक करें नतीजे

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nehu.ac.in पर जाएं. होमपेज पर नीचे की ओर दिए गए "Results" सेक्शन पर क्लिक करें. अपनी संबंधित कोर्स लिंक का चयन करें. अपनी परीक्षा और सेमेस्टर का चुनाव करें. स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रिजल्ट पीडीएफ को खोलें. सूची में अपना रोल नंबर या नाम खोजें और मार्कशीट भविष्य के संदर्भ के लिए सेव कर लें.

महत्वपूर्ण निर्देश

1973 में स्थापित नॉर्थ-पूर्वी हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है. विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी ऑनलाइन मार्कशीट में दिए गए सभी विवरणों जैसे नाम, रोल नंबर और अंकों की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि किसी भी जानकारी में कोई विसंगति या त्रुटि पाई जाती है, तो छात्र तुरंत विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं.